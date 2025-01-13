В Нефтяниках пьяный омич убил свою сожительницу

Напомним, что в новогоднюю ночь в Омской области случилось жуткое убийство. Вечером 31 декабря в доме по улице Учхоз женщина ударила кухонным ножом в грудь своего сожителя. Тот в момент удара находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина скончался в больнице.