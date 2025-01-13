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Posted 13 января, 13:05

Published 13 января, 13:05

Modified 13 января, 13:05

Updated 13 января, 13:05

В Нефтяниках пьяный омич убил свою сожительницу

В Нефтяниках пьяный омич убил свою сожительницу

13 января 2025, 13:05
Фото: 1MI.
По этому факту следователи возбудили уголовное дело.

Вчера ночью в доме по проспекту Мира произошло убийство. По версии правоохранителей, около 23 часов пьяный 36-летний омич несколько раз пырнул свою сожительницу ножом. От полученных травм женщина скончалась.

По этому факту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), мужчину уже задержали.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Омской области случилось жуткое убийство. Вечером 31 декабря в доме по улице Учхоз женщина ударила кухонным ножом в грудь своего сожителя. Тот в момент удара находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина скончался в больнице.

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