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Posted 13 января, 07:30

Published 13 января, 07:30

Modified 13 января, 08:20

Updated 13 января, 08:20

Омичам сообщили адреса уборки снега

Тысячи кубометров белого «покрывала»: список улиц Омска, где сегодня уберут снег

13 января 2025, 07:30
Фото: Пресс-центр администрации города Омска. Омичам сообщили адреса уборки снега

Омичам назвали улицы, с которых 13 января вывезут снег

В городе круглосуточно убирают снег с дорог. Но омичи все равно не удовлетворены качеством работ.

Пресс-центр администрации города Омска сообщает, что дорожные службы региона активно используют паузу в осадках, чтобы очистить основные магистрали города. За минувшие выходные бригады вывезли более 8 000 кубометров снега или порядка 800 «КамАЗов». Работы продолжаются и в настоящий момент.

Так, сегодня днем на улицах города задействовано 160 единиц спецтехники. В труднодоступных местах — на остановках, пешеходных переходах и узких участках — работают 173 человека вручную.

Снег с улиц Омска убирают круглосуточно
Снег с улиц Омска убирают круглосуточно
Снег с улиц Омска убирают круглосуточно
Снег с улиц Омска убирают круглосуточно . Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Основное внимание уделено следующим улицам:

  • Суворова;
  • 70 лет Октября;
  • Карла Маркса;
  • Лизы Чайкиной;
  • Бархатовой;
  • Тюменской;
  • 7-й Северной;
  • Иртышской набережной.

Для ускорения процесса там, где позволяет пространство, используют шнекороторные установки. Однако в большинстве случаев уборка снега проводится традиционным способом — с помощью снегопогрузчиков и самосвалов.

Особый акцент сделан на мостах и путепроводах, где из-за ночных заморозков велик риск образования наледи. Ночью эти участки очищают, подметают и обрабатывают противогололедными материалами. Это помогает избежать скользких участков и обеспечить безопасное движение транспорта утром.

Напомним, ранее Город55 писал о массовых жалобах омичей на плохую уборку снега после обильных осадков. В ответ на это мэрия города составила список организаций: одни попали в него за нарушение правил благоустройства, другие — за качественную работу, к которой претензий не возникло. Кроме того, власти планируют закрывать мост у Телецентра на ночь каждую неделю для тщательной очистки от снега.

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#Диана Рязанцева#Снег#Омск#Уборка снега#Наледь#Дорожные службы#Спецтехника#Мосты
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