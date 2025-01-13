Тысячи кубометров белого «покрывала»: список улиц Омска, где сегодня уберут снег

Posted 13 января, 07:30
Published 13 января, 07:30
Modified 13 января, 08:20
Updated 13 января, 08:20
Пресс-центр администрации города Омска сообщает, что дорожные службы региона активно используют паузу в осадках, чтобы очистить основные магистрали города. За минувшие выходные бригады вывезли более 8 000 кубометров снега или порядка 800 «КамАЗов». Работы продолжаются и в настоящий момент.
Так, сегодня днем на улицах города задействовано 160 единиц спецтехники. В труднодоступных местах — на остановках, пешеходных переходах и узких участках — работают 173 человека вручную.
Основное внимание уделено следующим улицам:
Для ускорения процесса там, где позволяет пространство, используют шнекороторные установки. Однако в большинстве случаев уборка снега проводится традиционным способом — с помощью снегопогрузчиков и самосвалов.
Особый акцент сделан на мостах и путепроводах, где из-за ночных заморозков велик риск образования наледи. Ночью эти участки очищают, подметают и обрабатывают противогололедными материалами. Это помогает избежать скользких участков и обеспечить безопасное движение транспорта утром.
Напомним, ранее Город55 писал о массовых жалобах омичей на плохую уборку снега после обильных осадков. В ответ на это мэрия города составила список организаций: одни попали в него за нарушение правил благоустройства, другие — за качественную работу, к которой претензий не возникло. Кроме того, власти планируют закрывать мост у Телецентра на ночь каждую неделю для тщательной очистки от снега.