Тысячи кубометров белого «покрывала»: список улиц Омска, где сегодня уберут снег

Напомним, ранее Город55 писал о массовых жалобах омичей на плохую уборку снега после обильных осадков. В ответ на это мэрия города составила список организаций: одни попали в него за нарушение правил благоустройства, другие — за качественную работу, к которой претензий не возникло. Кроме того, власти планируют закрывать мост у Телецентра на ночь каждую неделю для тщательной очистки от снега.