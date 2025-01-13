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Posted 13 января, 06:26

Published 13 января, 06:26

Modified 13 января, 06:28

Updated 13 января, 06:28

Полететь из Омска в Казань стало проще

Трижды в неделю: авиакомпания IKAR расширит рейсы Омск — Казань

13 января 2025, 06:26
Фото: Изображение Midjourney. Полететь из Омска в Казань стало проще

«Северный ветер» увеличит частоту рейсов из Омска в столицу Татарстана

Авиарейсы будут доступны три раза в неделю.

С 14 января авиакомпания IKAR, известная под брендом «Северный ветер», увеличит количество рейсов по маршруту Омск — Казань — Омск. Теперь рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, вместо прежних двух раз в неделю.

Омск — Казань
Казань - Омск
Омск — Казань. Фото: Авиасейлс

Рейсы из Омска будут отправляться в 7:30 утра, а прибытие в Казань ожидается в 07:15 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Из Казани в Омск вылет панируется в 00:25, а прибытие в 05:50. Полет займет 2 часа 25 минут.

Стоит отметить, что стоимость билетов на рейс Омск — Казань начинается от 5 400 рублей. В цену включен багаж до 20 кг. Напомним, ранее Город55 подробно писал, сколько стоит путешествие из Омска в столицу Татарстана на неделю. Спойлер: больше всего придется потратиться на жилье и питание.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Рейсы#Казань#Путешествия#Северный ветер#Расширение рейсов#Стоимость билета
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