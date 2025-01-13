Трижды в неделю: авиакомпания IKAR расширит рейсы Омск — Казань

Рейсы из Омска будут отправляться в 7:30 утра, а прибытие в Казань ожидается в 07:15 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Из Казани в Омск вылет панируется в 00:25, а прибытие в 05:50. Полет займет 2 часа 25 минут.