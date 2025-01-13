Телерадиоканалы исчезнут: в Омской области ожидаются перерывы в вещании

Posted 13 января, 04:29
Published 13 января, 04:29
Modified 13 января, 04:44
Updated 13 января, 04:44
В Омской области с 13 по 19 января 2025 года ожидаются временные проблемы с теле- и радиовещанием. Омский филиал РТРС сообщил, что в это время будут проводиться профилактические и плановые работы на передающих станциях, что приведет к кратковременным отключениям каналов.
Проблемы с вещанием могут затронуть такие программы, как «РТРС-1», «РТРС-2», «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Это коснется жителей Омска, а также Калачинска и села Новотроицкое.
Так, в частности, 14 января отключения будут с 05:00 до 14:00, а 15 и 16 января — с 11:00 до 17:00. В этот период зрителям и слушателям будет трудно получать сигнал с этих каналов. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области запустят базу отдыха с экстремальными развлечениями. Открытие запланировано на 2025 год.