gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 04:29

Published 13 января, 04:29

Modified 13 января, 04:44

Updated 13 января, 04:44

С 13 января в Омской области ожидаются перебои с телевидением и радио

Телерадиоканалы исчезнут: в Омской области ожидаются перерывы в вещании

13 января 2025, 04:29
Фото: 1MI. С 13 января в Омской области ожидаются перебои с телевидением и радио

Жителям Омской области на несколько дней отключат телерадиоканалы

Омским зрителям и слушателям предстоит отключение. Что, где и когда не будет работать — подробности читайте в материале Города55.

В Омской области с 13 по 19 января 2025 года ожидаются временные проблемы с теле- и радиовещанием. Омский филиал РТРС сообщил, что в это время будут проводиться профилактические и плановые работы на передающих станциях, что приведет к кратковременным отключениям каналов.

Указано московское время
Указано московское время. Фото: РТРС

Проблемы с вещанием могут затронуть такие программы, как «РТРС-1», «РТРС-2», «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Это коснется жителей Омска, а также Калачинска и села Новотроицкое.

Так, в частности, 14 января отключения будут с 05:00 до 14:00, а 15 и 16 января — с 11:00 до 17:00. В этот период зрителям и слушателям будет трудно получать сигнал с этих каналов. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области запустят базу отдыха с экстремальными развлечениями. Открытие запланировано на 2025 год.

Все и даже больше. В Омской области откроют базу для экстремального отдыха
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Калачинск#Профилактические работы#РТРС#Новотроицк#Отключения#Телерадиовещание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика