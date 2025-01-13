Телерадиоканалы исчезнут: в Омской области ожидаются перерывы в вещании

Так, в частности, 14 января отключения будут с 05:00 до 14:00, а 15 и 16 января — с 11:00 до 17:00. В этот период зрителям и слушателям будет трудно получать сигнал с этих каналов. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.