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Posted 13 января, 14:39

Published 13 января, 14:39

Modified 13 января, 16:28

Updated 13 января, 16:28

Губернатор Хоценко сделал сенсационное заявление о школах старого формата в Омске

Губернатор Хоценко сделал сенсационное заявление о школах старого формата в Омске

13 января 2025, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.
Школы, построенные в 20 веке, значительно уступают новым учебным заведениям по площади.

На сегодняшней пресс-конференции с журналистами губернатор Виталий Хоценко озвучил, какой нацпроект является приоритетным по его мнению. Им оказалось образование. Мечта главы региона — отремонтировать и привести в нормальный человеческий вид все школы, детсады и колледжи.

«Те школы, в которых я бывал — и в районах, и в городе — это, мягко говоря, школы старого формата. Надо памятники руководству, учителям, которые работали и работают в этих школах, а также родителям ставить при жизни за то, что они сохранили их», — отметил Хоценко.

Одну из таких «старых» школ 1960-1970-х годов постройки губернатор с командой посетил в прошлую субботу. В здании площадью 3500 кв. м на Космическом проспекте обучается 1500 детей. Для сравнения по нынешним стандартам площадь школ на 1122 ученика достигает 25-26 тысяч «квадратов». Один такой объект недавно достроили в Прибрежном, другой возводят в микрорайоне Серебряный берег.

«Но с какой любовью директор школы рассказывает об этих 3,5 тысячах квадратных метров, с какой любовью они содержат теплицу, которая там находится, это прям золотые люди. Для таких людей хочется трудиться и сделать так, чтобы наши дети ходили даже в небольшие, но капитально отремонтированные и качественные школы, — добавил глава региона.

Напомним, что самую большую школу в городе, рассчитанную на 1550 мест, в декабре начали строить в «Кварталах Драверта». Инвестором объекта стоимостью 3,5 млрд рублей выступает уральская «Брусника».

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#Юлия Истомина#Образование#Омск#Омская область#Детсад#Новости#Ремонт школ#Школы#Виталий Хоценко
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