Губернатор Хоценко сделал сенсационное заявление о школах старого формата в Омске

Одну из таких «старых» школ 1960-1970-х годов постройки губернатор с командой посетил в прошлую субботу. В здании площадью 3500 кв. м на Космическом проспекте обучается 1500 детей. Для сравнения по нынешним стандартам площадь школ на 1122 ученика достигает 25-26 тысяч «квадратов». Один такой объект недавно достроили в Прибрежном, другой возводят в микрорайоне Серебряный берег.