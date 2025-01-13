Стало известно, когда начнут искать застройщика для проблемной школы в Ясной Поляне

Posted 13 января, 07:08
Published 13 января, 07:08
Modified 13 января, 07:10
Updated 13 января, 07:10
Директор «Омскоблстройзаказчика» Андрей Бобровников в интервью Городу55 рассказал, когда будет возобновлено строительство школы на 1122 места в Ясной Поляне. Сейчас, по словам Бобровникова, оформляются документы и объект ставится в госпрограмму.
«До нас доводятся деньги. Я думаю, с января 2025 года мы уже выйдем на аукционную процедуру, будем опубликовывать закупку о том, что ищется подрядчик», — пояснил Городу55 руководитель бюджетного учреждения.
Напомним, что средства на школу, которую жители Ясной Поляны ждут больше 8 лет, распределили из федерального бюджета в ноябре прошлого года. Омская область на проблемный объект получит трансферт в 1,5 млрд рублей.
«С подрядчиками мы активно сейчас ведем работу, показываем им проект, рассказываем, что предстоит сделать, какие могут возникнуть трудности. С нетерпением ждем, когда пройдет аукцион, и надеюсь, что на объект зайдут все-таки наши добросовестные строители, с которыми будем строить эту школу», — добавил Бобровников.
Напомним, что в 2022 году для строительства школы в Ясной Поляне уже выбирали подрядчика. Контракт на 1,145 млрд рублей получила московская компания «Капитал развитие». Однако уже в августе 2023-го контракт с фирмой разорвали. Сам объект под конец 2023-го даже исключили из перечня нацпроектов, а между заказчиком и подрядчиком начались затяжные судебные разбирательства.
О тенденциях развития строительной отрасли читайте в интервью Города55 с директором «Омскоблстройзаказчика» Андреем Бобровниковым.