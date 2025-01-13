Стало известно, когда начнут искать застройщика для проблемной школы в Ясной Поляне

Напомним, что в 2022 году для строительства школы в Ясной Поляне уже выбирали подрядчика. Контракт на 1,145 млрд рублей получила московская компания «Капитал развитие». Однако уже в августе 2023-го контракт с фирмой разорвали. Сам объект под конец 2023-го даже исключили из перечня нацпроектов, а между заказчиком и подрядчиком начались затяжные судебные разбирательства.