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Posted 13 января, 14:00

Published 13 января, 14:00

Modified 13 января, 14:00

Updated 13 января, 14:00

Иллюстрация

Сегодня в Омске: массовая задержка самолетов, скорое похолодание и успехи Ги Буше

13 января 2025, 14:00
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В аэропорту Омска произошли массовые задержки авиарейсов из-за непогоды в Питере

Сегодня утром в Омске задержали шесть авиарейсов, которые направлялись в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. По данным электронного табло, время отправления рейсов откладывалось до нескольких часов, это вызвало неудобства у пассажиров. Причина задержек — позднее прибытие самолетов в Омск.

Массовая задержка рейсов: петербургский снегопад парализовал авиасообщение Омска
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Новость №2. Омичам рассказали, какая погода придет в регион в ближайшие дни

Синоптики поделились прогнозом погоды, который ждет жителей Омской области на этой неделе. По данным сервиса Ventusky, с 13 по 16 января температура воздуха в регионе окажется в пределах -7 градусов, а к концу недели немного похолодает. С 17 по 19 января прогнозируется до -11… -15 градусов.

Когда в Омск придут морозы и солнце? Рассказываем о погоде на две недели
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Новость №3. Главный тренер «Авангарда» оказался в топе лучших тренеров КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше занял четвертое место в рейтинге тренеров Континентальной хоккейной лиги за прошедшую неделю. Топ специалистов составил портал «Чемпионат». Буше смог подняться сразу на восемь позиций, неделей ранее он занимал 12 место. Лидерами же рейтинга стали главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, Андрей Разин из «Металлурга» и Игорь Никитин из «Локомотива».

Ги Буше вошел в пятерку лучших тренеров КХЛ на данный момент
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