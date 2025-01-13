Сегодня в Омске: массовая задержка самолетов, скорое похолодание и успехи Ги Буше

Синоптики поделились прогнозом погоды, который ждет жителей Омской области на этой неделе. По данным сервиса Ventusky, с 13 по 16 января температура воздуха в регионе окажется в пределах -7 градусов, а к концу недели немного похолодает. С 17 по 19 января прогнозируется до -11… -15 градусов.