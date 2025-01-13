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Posted 13 января, 09:34

Published 13 января, 09:34

Modified 13 января, 09:37

Updated 13 января, 09:37

«Просто феноменален»: Ги Буше рассказал, кто его удивил в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Просто феноменален»: Ги Буше рассказал, кто его удивил в матче с «Салаватом Юлаевым»

13 января 2025, 09:34
Фото: ХК «Авангард» Омск.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» высказался об игре Майкла Маклауда.

После победы «Авангарда» над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду главный тренер омичей Ги Буше высказался об игре Майкла Маклауда. Действия нападающего на точке вбрасывания впечатлили канадского специалиста, форвард выиграл 20 попыток из 23.

«Маклауд был просто феноменален сегодня, у него выдающиеся показатели на вбрасываниях. Мне кажется, он вообще все их выиграл. Он придавал энергию команде, вёл её за собой, опять же, выиграл важнейшие вбрасывания в концовке, которые привели к победному голу. Майкл вдохновлял, зажигал, я называю его МакТрак, то есть Мак-грузовик. Потому что он действительно тащит за собой своими действиями», — передает слова Буше «Чемпионат».

После победы над уфимской командой «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 47 очков после 43 матчей.

Майкл Маклауд
Майкл Маклауд. Фото: ХК «Авангард» Омск

Итог матча прокомментировал и сам Маклауд. Он отметил, что соперник в начале игры действовал мощно, в то время как «Авангард», наоборот, не смог показать командный настрой и изменил ситуацию в свою пользу только во второй половине матча.

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