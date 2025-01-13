«Просто феноменален»: Ги Буше рассказал, кто его удивил в матче с «Салаватом Юлаевым»

Posted 13 января, 09:34
Published 13 января, 09:34
Modified 13 января, 09:37
Updated 13 января, 09:37
После победы «Авангарда» над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду главный тренер омичей Ги Буше высказался об игре Майкла Маклауда. Действия нападающего на точке вбрасывания впечатлили канадского специалиста, форвард выиграл 20 попыток из 23.
«Маклауд был просто феноменален сегодня, у него выдающиеся показатели на вбрасываниях. Мне кажется, он вообще все их выиграл. Он придавал энергию команде, вёл её за собой, опять же, выиграл важнейшие вбрасывания в концовке, которые привели к победному голу. Майкл вдохновлял, зажигал, я называю его МакТрак, то есть Мак-грузовик. Потому что он действительно тащит за собой своими действиями», — передает слова Буше «Чемпионат».
После победы над уфимской командой «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 47 очков после 43 матчей.
Итог матча прокомментировал и сам Маклауд. Он отметил, что соперник в начале игры действовал мощно, в то время как «Авангард», наоборот, не смог показать командный настрой и изменил ситуацию в свою пользу только во второй половине матча.