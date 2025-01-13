gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:41

Published 13 января, 08:41

Modified 13 января, 09:13

Updated 13 января, 09:13

Количество госпитализаций по скорой помощи составило 2854

По тысяче звонков в сутки. Омичи стали чаще вызывать скорую помощь

13 января 2025, 08:41
Фото: 1MI. Количество госпитализаций по скорой помощи составило 2854

Омичи стали чаще вызывать скорую помощь в первую рабочую неделю 2025 года

За минувшую неделю врачи выезжали к пациентам больше 7 тысяч раз.

На омской станции скорой медицинской помощи рассказали, что с 6 по 12 января «неотложки» выезжали к пациентам 7080 раз. Это на 11,4% больше, чем неделей ранее. В среднем омичи обращаются в скорую 1012 раз в сутки.

Также медики добавили, что за минувшую неделю по скорой помощи госпитализировали 2854 человека.

Ранее Город55 рассказывал, что в первую неделю года в Омской области произошел спад коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 40 пациентов.

Без смертей: в Омской области за неделю выявили 40 случаев заражения коронавирусом
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Скорая помощь#Госпитализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика