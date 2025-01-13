По тысяче звонков в сутки. Омичи стали чаще вызывать скорую помощь

Posted 13 января, 08:41
Published 13 января, 08:41
Modified 13 января, 09:13
Updated 13 января, 09:13
На омской станции скорой медицинской помощи рассказали, что с 6 по 12 января «неотложки» выезжали к пациентам 7080 раз. Это на 11,4% больше, чем неделей ранее. В среднем омичи обращаются в скорую 1012 раз в сутки.
Также медики добавили, что за минувшую неделю по скорой помощи госпитализировали 2854 человека.
Ранее Город55 рассказывал, что в первую неделю года в Омской области произошел спад коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 40 пациентов.