Переломный год для строителей: большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика»

Дело в том, что при планировании проекта закладывается какое-то финансирование, определяется доля софинансирования. Соответственно, федерация действует жестко в этом плане. Она не работает, как раньше: вот вам деньги, построите — молодцы, не построите — добавим. Она действует сейчас так: у нас с вами соглашение, вы должны обеспечить в регионе 1000 школьных мест, мы для этого вам дадим денег, если вы не угадали с финансированием, думали, что это стоит 100 млн рублей, а стало 200, то наша часть осталась прежней, а все остальное вы добавите сами из своего кармана. А если вы еще и вовремя не уложитесь в сроки, мы свою часть вообще в принципе заберем и отдадим кому-нибудь другому. А вам тогда и это придется из своего кармана финансировать и докладывать. Такие емкие и дорогие проекты область, конечно, потянуть не может за счет только своих резервов. Это сразу становится крестом на объекте.