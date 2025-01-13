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Posted 13 января, 09:43

Published 13 января, 09:43

Modified 13 января, 09:45

Updated 13 января, 09:45

Благоустройство парка «Калач на Оми»

Омского бизнесмена будут судить за благоустройство парка «Калач на Оми»

13 января 2025, 09:43
Фото: Прокуратура Омской области. Благоустройство парка «Калач на Оми»
Руководителя компании «ЗавГор» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

Калачинский городской суд Омской области рассмотрит дело против руководителя ООО «ЗавГор» Гаруша Назаряна, сообщили 13 января в региональной прокуратуре. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при благоустройстве парка «Калач на Оми». Сумма ущерба составила 2,7 млн рублей.

По версии следователей, «ЗавГор» заключил контракт стоимостью более 92,5 млн рублей на благоустройство парка. Компания предоставила заказчику подложные документы. Предположительно, Назарян включил в акт приемки невыполненные работы, а также проведенные с использованием некачественных материалов. Ранее Город55 рассказывал в чем заключались нарушения.

Суд наложил арест на имущество предпринимателя.

Напомним, благоустройство парка в сельской местности должно было стать образцово-показательным. Там собирались сделать «микро-острова» в виде деревянных кувшинок, систему пирсов с прокатом лодок, смотровые площадки и амфитеатр. Итоги проведенных работ крайне разочаровали местных жителей.

Весной прошлого года против компании «ЗавГор» возбудили уголовное дело из-за «фиктивного» благоустройства бульвара в Исилькуле. Подрядчику оплатили работу, которую он так и не выполнил. Сумма необоснованных выплат превысила 47 млн рублей.

Снова «ЗавГор». Из-за благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили «уголовку»
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#Евгений Игишев#Происшествия#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Парк#Калачинск#Ущерб
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