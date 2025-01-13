Омского бизнесмена будут судить за благоустройство парка «Калач на Оми»

По версии следователей, «ЗавГор» заключил контракт стоимостью более 92,5 млн рублей на благоустройство парка. Компания предоставила заказчику подложные документы. Предположительно, Назарян включил в акт приемки невыполненные работы, а также проведенные с использованием некачественных материалов. Ранее Город55 рассказывал в чем заключались нарушения.