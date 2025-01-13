gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 05:23

Published 13 января, 05:23

Modified 13 января, 05:25

Updated 13 января, 05:25

Омский «Центр компетенций» снова подчинили департаменту городского хозяйства

Омский «Центр компетенций» снова подчинили Евгению Фомину

13 января 2025, 05:23
Фото: gorod55.ru.

Омский «Центр компетенций» снова подчинили департаменту городского хозяйства

Прежде работу этого бюджетного учреждения курировал департамент имущественных отношений.

Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» снова сменило куратора. Как следует из постановления, подписанного мэром Сергеем Шелестом, ЦКГС теперь подчинен департаменту городского хозяйства, которым руководит первый вице-мэр Евгений Фомин.

Напомним: ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и долгое время ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации. В феврале 2023 года непосредственным куратором деятельности Сокина стал Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили департаменту имущественных отношений.

Теперь БУ вернулось «под крыло» ДГХ. Стоит отметить, что Алексей Сокин ушел из ЦКГС 2 месяца назад, и теперь учреждением руководит Ольга Горшенина в качестве врио.

В Омской области создадут Центр компетенций городской среды для всего региона
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Центр компетенций
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика