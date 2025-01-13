Омский «Центр компетенций» снова подчинили Евгению Фомину

Напомним: ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и долгое время ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации. В феврале 2023 года непосредственным куратором деятельности Сокина стал Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили департаменту имущественных отношений.