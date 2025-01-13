Омский «Центр компетенций» снова подчинили Евгению Фомину

Posted 13 января, 05:23
Published 13 января, 05:23
Modified 13 января, 05:25
Updated 13 января, 05:25
Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» снова сменило куратора. Как следует из постановления, подписанного мэром Сергеем Шелестом, ЦКГС теперь подчинен департаменту городского хозяйства, которым руководит первый вице-мэр Евгений Фомин.
Напомним: ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и долгое время ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации. В феврале 2023 года непосредственным куратором деятельности Сокина стал Евгений Фомин, а спустя всего два с половиной месяца ЦКГС переподчинили департаменту имущественных отношений.
Теперь БУ вернулось «под крыло» ДГХ. Стоит отметить, что Алексей Сокин ушел из ЦКГС 2 месяца назад, и теперь учреждением руководит Ольга Горшенина в качестве врио.