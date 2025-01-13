Омский диетолог рассказала, как и зачем вести дневник питания

Именно эта формула помогает понять, ниже какой калорийности рациона лучше не опускаться.Также, поскольку при подсчете калорий могут быть погрешности, не стоит укладываться в ровное число. Ведь даже при нарушении микрофлоры кишечника может не усвоиться та еда, которую вы потребляете.