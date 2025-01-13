Омский диетолог рассказала, как и зачем вести дневник питания

Posted 13 января, 13:28
Published 13 января, 13:28
Modified 17 января, 13:33
Updated 17 января, 13:33
Ведение дневника дисциплинирует. Он поможет изучить закономерности вашего пищевого поведения. Ведение записей поможет разобраться, как организм реагирует на определенные продукты, что придает сил, а что вызывает утомление, сонливость или другие реакции. Подсчет калорий имеет свои определенные сложности, которые мешаю делать точный расчет. Могут быть потери какого-то процента калорий в процессе приготовления. Степень усвоения может различаться в зависимости от метода приготовления или особенностей организма, — говорит врач-диетолог Омской ЦРБ Лариса Ивановна Рыбина.
Как же можно рассчитать количество калорий, необходимое человеку? Одна из самых популярных-формула Миффлина:
Именно эта формула помогает понять, ниже какой калорийности рациона лучше не опускаться.Также, поскольку при подсчете калорий могут быть погрешности, не стоит укладываться в ровное число. Ведь даже при нарушении микрофлоры кишечника может не усвоиться та еда, которую вы потребляете.
При определении для себя принципов здорового питания, важно отталкиваться не только от калорий, но и от особенностей самого организма.
Придерживайтесь три условия для эффективного снижения веса:
Серьезной ошибкой при похудении является значительное ограничение общей калорийности рациона. Эффективным способом считается « принцип тарелки» с правильными пропорциями белков, жиров и углеводов.