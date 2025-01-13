gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:28

Published 13 января, 13:28

Modified 17 января, 13:33

Updated 17 января, 13:33

Омский диетолог рассказала, как и зачем вести дневник питания

Омский диетолог рассказала, как и зачем вести дневник питания

13 января 2025, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.
Главная задача — отражение реального положения вашего рациона питания. Записывая все, что вы едите, вы можете понять свои ошибки, например, что питаетесь исключительно быстрыми углеводами.
Ведение дневника дисциплинирует. Он поможет изучить закономерности вашего пищевого поведения. Ведение записей поможет разобраться, как организм реагирует на определенные продукты, что придает сил, а что вызывает утомление, сонливость или другие реакции. Подсчет калорий имеет свои определенные сложности, которые мешаю делать точный расчет. Могут быть потери какого-то процента калорий в процессе приготовления. Степень усвоения может различаться в зависимости от метода приготовления или особенностей организма, — говорит врач-диетолог Омской ЦРБ Лариса Ивановна Рыбина.

Как же можно рассчитать количество калорий, необходимое человеку? Одна из самых популярных-формула Миффлина:

  • мужчины: 10*вес (кг)+6,25*рост (см)-5*возраст (годы)+5
  • женщины: 10*вес (кг)+6,25*рост (см)-5*возраст (годы)-161

Именно эта формула помогает понять, ниже какой калорийности рациона лучше не опускаться.Также, поскольку при подсчете калорий могут быть погрешности, не стоит укладываться в ровное число. Ведь даже при нарушении микрофлоры кишечника может не усвоиться та еда, которую вы потребляете.

При определении для себя принципов здорового питания, важно отталкиваться не только от калорий, но и от особенностей самого организма.

Придерживайтесь три условия для эффективного снижения веса:

  • сбалансированные приемы пищи;
  • достаточная активность;
  • качественный сон;

Серьезной ошибкой при похудении является значительное ограничение общей калорийности рациона. Эффективным способом считается « принцип тарелки» с правильными пропорциями белков, жиров и углеводов.

#Омск#Здоровое питание#Рацион питания#Калории
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика