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Posted 13 января, 12:30

Published 13 января, 12:30

Modified 13 января, 13:52

Updated 13 января, 13:52

Омская область укрепит связи с Беларусью и Казахстаном

Омская область укрепит связи с Беларусью и Казахстаном

13 января 2025, 12:30
Фото: Правительство Омской области.
Виталий Хоценко рассказал о партнерстве с соседними странами — от торговых домов до бизнес-миссий.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о сотрудничестве региона с Беларусью и Казахстаном во время пресс-конференции с журналистами. Он подчеркнул важность этих партнерских отношений и поделился результатами совместной работы.

Сотрудничество с Беларусью

Омская область активно взаимодействует с Беларусью. Так, в 2024 году были подписаны соглашения с Минской и Могилевской областями. В рамках партнерства организованы совместные визиты и встречи. Одним из значимых достижений стало открытие в регионе двух мультибрендовых центров белорусской техники.

«Омская область — первый регион, который создал мультибрендовый центр белорусской техники и даже не один, а два», — отметил губернатор.

В планах также создать в Омской области белорусский торговый дом, где будут представлены товары народного потребления — от продуктов питания до продукции легкой промышленности.

Сотрудничество с Казахстаном

С Казахстаном Омская область сотрудничает на постоянной основе, что обусловлено общими границами. Казахстан — один из главных партнеров региона, а Омск стал центром обучения казахстанских студентов.

Планы сотрудничества включают организацию бизнес-миссий для взаимного продвижения продукции. Компании из Казахстана смогут реализовывать свои товары через Омскую область на российский рынок, а омские предприятия получат доступ к казахстанскому рынку через Северо-Казахстанскую область.

«Мы запланировали также с областями делать бизнес-миссию в этом году, чтобы те предприятия, которые находятся в Казахстане, могли свою продукцию реализовывать через нас на всю страну», — добавил Виталий Хоценко.

Кроме того, стороны обсуждают возможность открытия совместных производств. Пока детали этих проектов остаются в коммерческой тайне, но губернатор отметил, что работа в этом направлении активно ведется.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске открылся первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Обучение в открытом Путиным омском университете начнется только в 2025 году
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Казахстан#Сотрудничество#Виталий Хоценко#Продукция#Беларусь
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