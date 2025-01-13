Омская область укрепит связи с Беларусью и Казахстаном

Омская область активно взаимодействует с Беларусью. Так, в 2024 году были подписаны соглашения с Минской и Могилевской областями. В рамках партнерства организованы совместные визиты и встречи. Одним из значимых достижений стало открытие в регионе двух мультибрендовых центров белорусской техники.