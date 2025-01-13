Омская область укрепит связи с Беларусью и Казахстаном

Posted 13 января, 12:30
Published 13 января, 12:30
Modified 13 января, 13:52
Updated 13 января, 13:52
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о сотрудничестве региона с Беларусью и Казахстаном во время пресс-конференции с журналистами. Он подчеркнул важность этих партнерских отношений и поделился результатами совместной работы.
Сотрудничество с Беларусью
Омская область активно взаимодействует с Беларусью. Так, в 2024 году были подписаны соглашения с Минской и Могилевской областями. В рамках партнерства организованы совместные визиты и встречи. Одним из значимых достижений стало открытие в регионе двух мультибрендовых центров белорусской техники.
«Омская область — первый регион, который создал мультибрендовый центр белорусской техники и даже не один, а два», — отметил губернатор.
В планах также создать в Омской области белорусский торговый дом, где будут представлены товары народного потребления — от продуктов питания до продукции легкой промышленности.
Сотрудничество с Казахстаном
С Казахстаном Омская область сотрудничает на постоянной основе, что обусловлено общими границами. Казахстан — один из главных партнеров региона, а Омск стал центром обучения казахстанских студентов.
Планы сотрудничества включают организацию бизнес-миссий для взаимного продвижения продукции. Компании из Казахстана смогут реализовывать свои товары через Омскую область на российский рынок, а омские предприятия получат доступ к казахстанскому рынку через Северо-Казахстанскую область.
«Мы запланировали также с областями делать бизнес-миссию в этом году, чтобы те предприятия, которые находятся в Казахстане, могли свою продукцию реализовывать через нас на всю страну», — добавил Виталий Хоценко.
Кроме того, стороны обсуждают возможность открытия совместных производств. Пока детали этих проектов остаются в коммерческой тайне, но губернатор отметил, что работа в этом направлении активно ведется.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске открылся первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби.