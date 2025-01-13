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Posted 13 января, 10:09

Published 13 января, 10:09

Modified 13 января, 10:33

Updated 13 января, 10:33

«Некуда ходить мыться». В Черлаке Омской области закрылась единственная баня

«Некуда ходить мыться». В Черлаке Омской области закрылась единственная баня

13 января 2025, 10:09
Фото: Изображение Midjourney.
Глава района сообщил, что в ближайшее время в бане пройдет техническое обслуживание оборудования, однако сроков возобновления работы нет.

Жительница Черлака рассказала о проблеме с баней в рабочем поселке. Сообщение появилось на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко ВКонтакте.

«Когда в Черлаке отремонтируют баню и откроют? Одна баня на 2 района — Черлак и Нововаршавка. Баня не работает уже 2 месяца. Жителям Черлака некуда ходить мыться», — поделилась местная жительница.

Глава Черлакского района Алексей Меркушов сообщил, что в ближайшее время в бане пройдет техническое обслуживание оборудования.

«Работа общественной бани временно приостановлена. Ревизия котлового оборудования будет проведена в январе 2025 года. К сожалению, точных сроков возобновления работы бани назвать не могу», — рассказал Меркушов.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске завершилось преобразование бань, рынков и ПП-8. Сразу 3 МУПа превратились в акционерные общества.

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#Евгений Игишев#Общество#Ремонт#Администрация#Баня#Алексей Меркушов#Черлак
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