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Posted 13 января, 08:20

Published 13 января, 08:20

Modified 13 января, 08:22

Updated 13 января, 08:22

За Рида Буше проголосовали 48% болельщиков

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал игроком дня КХЛ

13 января 2025, 08:20
Фото: ХК Авангард. За Рида Буше проголосовали 48% болельщиков
Форвард в матче с «Салаватом Юлаевым» набрал два очка. Буше забил шайбу и отдал голевую передачу.

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше стал игроком дня КХЛ после матча «ястребов» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Нападающий набрал 2 очка, легионер забил одну шайбу и отдал результативную передачу. За Рида Буше проголосовали 48% болельщиков.

Всего в нынешнем сезоне Рид Буше выходил на лед в 36 матчах. Форвард набрал 31 очко (18 голов и 13 ассистов). Показатель полезности игрока равен «плюс» 7.

Напомним, 12 января «Авангард» по ходу матча с «Салаватом» уступал 0:2, но смог сравнять счет, а на последних минутах основного времени вышел вперед.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Нападающий#Рид Буше#Игрок
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