Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал игроком дня КХЛ

Posted 13 января, 08:20
Published 13 января, 08:20
Modified 13 января, 08:22
Updated 13 января, 08:22
Форвард омского «Авангарда» Рид Буше стал игроком дня КХЛ после матча «ястребов» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Нападающий набрал 2 очка, легионер забил одну шайбу и отдал результативную передачу. За Рида Буше проголосовали 48% болельщиков.
Всего в нынешнем сезоне Рид Буше выходил на лед в 36 матчах. Форвард набрал 31 очко (18 голов и 13 ассистов). Показатель полезности игрока равен «плюс» 7.
Напомним, 12 января «Авангард» по ходу матча с «Салаватом» уступал 0:2, но смог сравнять счет, а на последних минутах основного времени вышел вперед.