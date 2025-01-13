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Posted 13 января, 09:11

Published 13 января, 09:11

Modified 13 января, 09:33

Updated 13 января, 09:33

Майкл Маклауд прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду

Майкл Маклауд прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду

13 января 2025, 09:11
Фото: ХК «Авангард» Омск.
Форвард выиграл 20 вбрасываний из 23 за матч.

Вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», омичи одержали победу со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Результат встречи прокомментировал нападающий Майкл Маклауд, он уверенно действовал на точке вбрасывания и выиграл 20 противостояний из 23 (86,9%).

«Первый период у нас не задался, не получалось командной игры. Соперник же в начале матча действовал мощно, они вышли заряженными, им удалось забросить две шайбы. Надо отдать должное „Салавату“. Но здорово, что мы не опустили руки, продолжили бороться, завладели инициативой и пошли вперед к победе. Ничего сверхъестественного в первом перерыве Ги Буше не сказал. Просто шла речь о том, что нам нужно вернуться к своему плану на игру, взять шайбу под контроль и грамотно ей распоряжаться. Быть командой и единым кулаком, что в первом периоде не всегда удавалось», — передает слова Маклауда «Чемпионат».

После матча с командой из Уфы «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «ястребы» набрали 47 очков за 43 матча.

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Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.

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