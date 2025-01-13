Майкл Маклауд прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду

Вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», омичи одержали победу со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Результат встречи прокомментировал нападающий Майкл Маклауд, он уверенно действовал на точке вбрасывания и выиграл 20 противостояний из 23 (86,9%).