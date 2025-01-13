Массовая задержка рейсов: петербургский снегопад парализовал авиасообщение Омска

Posted 13 января, 03:16
Published 13 января, 03:16
Modified 13 января, 03:24
Updated 13 января, 03:24
В омском аэропорту имени Д. М. Карбышева 13 января утром произошли массовые задержки авиарейсов. По данным электронного табло, время отправления рейсов откладывалось до нескольких часов, что вызвало неудобства у пассажиров.
Какие рейсы были задержаны:
Причины задержек:
«Причина задержек — позднее прибытие самолетов в Омск. В том числе в Санкт-Петербурге вчера был сильный снегопад», — сообщила пресс-служба омского аэропорта Городу55.
Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания и обращаться в справочные службы для получения актуальной информации.
Напомним, что вчера также произошли значительные задержки рейсов: тогда вылет вовремя не смогли осуществить сразу семь самолетов.