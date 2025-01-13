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Posted 13 января, 03:16

Published 13 января, 03:16

Modified 13 января, 03:24

Updated 13 января, 03:24

Омский аэропорт столкнулся с массовой задержкой рейсов

Массовая задержка рейсов: петербургский снегопад парализовал авиасообщение Омска

13 января 2025, 03:16
Фото: 1MI. Омский аэропорт столкнулся с массовой задержкой рейсов

В аэропорту Омска произошли массовые задержки авиарейсов из-за непогоды в Питере

Основные направления в Санкт-Петербург и Москву оказались под ударом непогоды.

В омском аэропорту имени Д. М. Карбышева 13 января утром произошли массовые задержки авиарейсов. По данным электронного табло, время отправления рейсов откладывалось до нескольких часов, что вызвало неудобства у пассажиров.

Какие рейсы были задержаны:

  • Рейс Омск — Санкт-Петербург (Пулково), который должен был вылететь в 5:30, задержан до 17:20.
  • Рейс Омск — Москва (Домодедово), запланированный на 6:35, отправился только в 7:33.
  • Еще один рейс Омск — Москва (Домодедово) должен был вылететь в 6:45, но фактически отправился в 7:14.
  • Рейс Омск — Москва (Шереметьево), намеченный на 7:05, вылетел в 7:39.
  • Рейс Омск — Санкт-Петербург (Пулково), который должен был отправиться в 8:00, задержан до 13:25.
  • Рейс Омск — Уфа — Минеральные Воды, запланированный на 11:05, задержан до 11:10.
Причиной сбоев стало позднее прибытие воздушных судов
Причиной сбоев стало позднее прибытие воздушных судов. Фото: Омский аэропорт

Причины задержек:

«Причина задержек — позднее прибытие самолетов в Омск. В том числе в Санкт-Петербурге вчера был сильный снегопад», — сообщила пресс-служба омского аэропорта Городу55.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания и обращаться в справочные службы для получения актуальной информации.

Напомним, что вчера также произошли значительные задержки рейсов: тогда вылет вовремя не смогли осуществить сразу семь самолетов.

В омском аэропорту «задержались» более чем на 10 часов сразу 7 самолетов
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#Диана Рязанцева#Погода#Снегопад#Омск#Аэропорт#Москва#Санкт-Петербург#Новости#Омский аэропорт#Шереметьево#Домодедово#Задержка рейсов
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