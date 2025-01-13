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Posted 13 января, 08:32

Published 13 января, 08:32

Modified 13 января, 08:35

Updated 13 января, 08:35

Малый бизнес в I квартале за счет «зонтичных» поручительств привлечет 30 млрд рублей

Малый бизнес в I квартале за счет «зонтичных» поручительств привлечет 30 млрд рублей

13 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты в общей сложности на 15 миллиардов рублей в рамках реализации программы «зонтичных» поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Благодаря данному государственному инструменту, применяемому для развития бизнеса, компании получат возможность взять в I квартале текущего года как минимум 30 миллиардов рублей кредитов, пишет ТАСС. Инициатива «зонтичных» поручительств с 1 января начала воплощаться в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С помощью «зонтичных» поручительств предприниматели могут получить заемное финансирование нужного объема при отсутствии и недостатке залогов. Этот механизм господдержки, который можно считать одним из самых популярных и полезных инструментов развития малого и среднего бизнеса, стал частью обновленной стратегии развития КМСП, о чем отчитался генеральный директор корпорации Александр Исаевич. По его словам, за счет данного инструмента до 2030 года предприятия МСП смогут привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в форме банковских кредитов. Сейчас партнерами Корпорации МСП, предоставляющими средства под «зонтичные» поручительства, выступают 15 российских банков.

На протяжении последних двух лет «зонтичные» поручительства имеют статус основного инструмента гарантийной поддержки Корпорации МСП. Это изменение было реализовано по поручению главы государства. В конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, который поможет получить кредит каждому третьему предпринимателю.

Стоит отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать одного миллиарда рублей при сроке до 10 лет.

#Экономика
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