Малый бизнес в I квартале за счет «зонтичных» поручительств привлечет 30 млрд рублей

С помощью «зонтичных» поручительств предприниматели могут получить заемное финансирование нужного объема при отсутствии и недостатке залогов. Этот механизм господдержки, который можно считать одним из самых популярных и полезных инструментов развития малого и среднего бизнеса, стал частью обновленной стратегии развития КМСП, о чем отчитался генеральный директор корпорации Александр Исаевич. По его словам, за счет данного инструмента до 2030 года предприятия МСП смогут привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в форме банковских кредитов. Сейчас партнерами Корпорации МСП, предоставляющими средства под «зонтичные» поручительства, выступают 15 российских банков.