Posted 13 января, 02:40
Published 13 января, 02:40
Modified 13 января, 03:40
Updated 13 января, 03:40
По традиции, Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях. Считается, что это помогает очиститься от грехов, укрепить дух и здоровье. Если вы планируете окунуться в прорубь, заранее подготовьте организм к холодной воде. Рекомендуется начать с обливания холодной водой дома за несколько дней до праздника. Это поможет уменьшить стресс для тела.
Пресс-служба министерства регбезопасности передает, что в дни празднования Крещения ожидается заметное похолодание. В ночь на 18 января температура воздуха опустится до -24 градусов, а днем составит около –15 градусов. В ночь на 19 января будет немного теплее — до –20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до –9 градусов.
Важно учитывать, что для безопасного проведения крещенских купаний толщина льда вокруг проруби должна быть не меньше 25 сантиметров. Из-за этого количество специально оборудованных мест для окунания зависит от погодных условий.
Для обеспечения безопасности граждан организованные купели должны соответствовать ряду требований:
Перед тем как разрешить использование прорубей, сотрудники специализированных служб проводят тщательные проверки. Полный список официальных мест для крещенских купаний будет опубликован ближе к празднику.
Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила:
Принято считать, что крещенская вода защищает от болезней. Однако купание в ледяной воде не является панацеей и может быть опасным, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, эпилепсией или простудой стоит отказаться от обряда. Также не рекомендуется купаться детям и пожилым людям без подготовки.
Напомним, в прошлом году в Омской области было значительно холоднее. Так, минимальная температура составила -26 градусов, а днем потеплело до -12 градусов.