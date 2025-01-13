gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 02:40

Published 13 января, 02:40

Modified 13 января, 03:40

Updated 13 января, 03:40

Секреты комфортного и безопасного купания в Крещение

Ледяная вода и морозы: синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение

13 января 2025, 02:40
Фото: 1MI. Секреты комфортного и безопасного купания в Крещение

Стало известно, какая погода ждет омичей на Крещение

Температура воздуха опустится до -24 градусов.

По традиции, Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях. Считается, что это помогает очиститься от грехов, укрепить дух и здоровье. Если вы планируете окунуться в прорубь, заранее подготовьте организм к холодной воде. Рекомендуется начать с обливания холодной водой дома за несколько дней до праздника. Это поможет уменьшить стресс для тела.

Пресс-служба министерства регбезопасности передает, что в дни празднования Крещения ожидается заметное похолодание. В ночь на 18 января температура воздуха опустится до -24 градусов, а днем составит около –15 градусов. В ночь на 19 января будет немного теплее — до –20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до –9 градусов.

Важно учитывать, что для безопасного проведения крещенских купаний толщина льда вокруг проруби должна быть не меньше 25 сантиметров. Из-за этого количество специально оборудованных мест для окунания зависит от погодных условий.

Для обеспечения безопасности граждан организованные купели должны соответствовать ряду требований:

  • Купель размещается на открытых участках водоемов, где дно чистое и пологое, без посторонних предметов;
  • Глубина купели должна быть в пределах от 1,2 до 1,8 метра;
  • В радиусе 100 метров от купели не должно быть промоин и мест сброса воды.

Перед тем как разрешить использование прорубей, сотрудники специализированных служб проводят тщательные проверки. Полный список официальных мест для крещенских купаний будет опубликован ближе к празднику.

Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила:

  • Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях у берега, где дежурят спасатели;
  • Надевайте нескользкую обувь, которую легко снять, и двигайтесь осторожно, чтобы не упасть;
  • Заходите в воду аккуратно и погружайтесь не глубже уровня шеи. Не ныряйте с головой, чтобы избежать резкого сужения сосудов;
  • Находиться в воде дольше одной минуты не рекомендуется — это может привести к переохлаждению;
  • При выходе из воды не держитесь за поручни голыми руками. Используйте полотенце или снег, чтобы быстрее подняться;
  • После купания хорошо разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую, теплую одежду.

Принято считать, что крещенская вода защищает от болезней. Однако купание в ледяной воде не является панацеей и может быть опасным, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, эпилепсией или простудой стоит отказаться от обряда. Также не рекомендуется купаться детям и пожилым людям без подготовки.

Напомним, в прошлом году в Омской области было значительно холоднее. Так, минимальная температура составила -26 градусов, а днем потеплело до -12 градусов.

Крещение ребенка в церкви и на дому: как подготовиться к таинству
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Омская область#Безопасность#Крещение#Морозы#Прорубь#Температура воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика