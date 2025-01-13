Ледяная вода и морозы: синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение

По традиции, Крещение Господне отмечается 19 января, и одним из главных обрядов праздника является купание в освященных прорубях. Считается, что это помогает очиститься от грехов, укрепить дух и здоровье. Если вы планируете окунуться в прорубь, заранее подготовьте организм к холодной воде. Рекомендуется начать с обливания холодной водой дома за несколько дней до праздника. Это поможет уменьшить стресс для тела.