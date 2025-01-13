Курение на высоте: омич нарушил серьезный запрет на борту самолета

Posted 13 января, 05:36
Published 13 января, 05:36
Modified 13 января, 05:46
Updated 13 января, 05:46
В омском аэропорту задержали пассажира, который нарушил правила безопасности на борту самолета. 36-летний мужчина курил электронную сигарету в туалете во время полета рейсом из Шереметьево в Омск. Это вызвало срабатывание датчиков дыма.
На омича составили административный протокол по статье 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается нарушения запрета на курение в определенных местах, в том числе на борту самолета. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.
Курение в туалетах самолета особенно опасно, потому что в закрытых помещениях трудно быстро оценить возможные последствия и избежать распространения дыма по всему салону. Электронные сигареты также запрещены, несмотря на отсутствие открытого пламени, поскольку в них используются вещества, которые могут повлиять на работу систем вентиляции и безопасности.
Транспортная полиция сообщает, что курение на борту воздушного судна запрещено ради безопасности. Нарушителя могут снять с рейса, а также обязать компенсировать ущерб авиакомпании.
Напомним, ранее Город55 писал о массовой задержке утренних авиарейсов в омском аэропорту. Дольше всего полета придется дожидаться тем, кто направляется в северную столицу России.