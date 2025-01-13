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Posted 13 января, 05:36

Published 13 января, 05:36

Modified 13 января, 05:46

Updated 13 января, 05:46

Курение в самолете обернулось задержанием

Курение на высоте: омич нарушил серьезный запрет на борту самолета

13 января 2025, 05:36
Фото: Изображение Midjourney. Курение в самолете обернулось задержанием

В Омске задержали пассажира за курение на борту самолета

Мужчина курил одноразовую сигарету в туалете самолета.

В омском аэропорту задержали пассажира, который нарушил правила безопасности на борту самолета. 36-летний мужчина курил электронную сигарету в туалете во время полета рейсом из Шереметьево в Омск. Это вызвало срабатывание датчиков дыма.

На омича составили административный протокол по статье 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается нарушения запрета на курение в определенных местах, в том числе на борту самолета. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.

Курение в туалетах самолета особенно опасно, потому что в закрытых помещениях трудно быстро оценить возможные последствия и избежать распространения дыма по всему салону. Электронные сигареты также запрещены, несмотря на отсутствие открытого пламени, поскольку в них используются вещества, которые могут повлиять на работу систем вентиляции и безопасности.

Транспортная полиция сообщает, что курение на борту воздушного судна запрещено ради безопасности. Нарушителя могут снять с рейса, а также обязать компенсировать ущерб авиакомпании.

Напомним, ранее Город55 писал о массовой задержке утренних авиарейсов в омском аэропорту. Дольше всего полета придется дожидаться тем, кто направляется в северную столицу России.

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#Диана Рязанцева#Омск#Аэропорт#Безопасность#Курение#Рейсы#Транспортная полиция#Шереметьево#Административный протокол#Самолёт
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