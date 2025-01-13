Курение на высоте: омич нарушил серьезный запрет на борту самолета

Курение в туалетах самолета особенно опасно, потому что в закрытых помещениях трудно быстро оценить возможные последствия и избежать распространения дыма по всему салону. Электронные сигареты также запрещены, несмотря на отсутствие открытого пламени, поскольку в них используются вещества, которые могут повлиять на работу систем вентиляции и безопасности.