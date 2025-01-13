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Posted 13 января, 08:18

Published 13 января, 08:18

Modified 13 января, 08:22

Updated 13 января, 08:22

Когда в Омск придут морозы и солнце? Рассказываем о погоде на две недели

Когда в Омск придут морозы и солнце? Рассказываем о погоде на две недели

13 января 2025, 08:18
Фото: 1MI.
Спойлер: погода приготовила разные сюрпризы.

После 20 января в Омскую область придет резкое похолодание. Мы изучили прогноз погоды на ближайшие две недели.

Согласно сервису Ventusky, с 13 по 16 января температура воздуха ожидается в пределах -7 градусов, к концу недели немного похолодает. С 17 по 19 января прогнозируют -11… -15 градусов. Следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления и снегопада. 20 января столбик термометра поднимется до -3 градусов, однако уже со следующего дня начнет опускаться. К вечеру 21 января похолодает до -20 градусов.

Прогноз погоды с 13 января
Прогноз погоды с 13 января. Фото: Ventusky

30-градусные морозы задержатся в Омской области минимум до 27 января. В эти дни будет солнечно.

По Омской области ударят лютые морозы до -40 градусов
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Прогноз#Солнце#Морозы
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