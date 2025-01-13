Когда в Омск придут морозы и солнце? Рассказываем о погоде на две недели

Согласно сервису Ventusky, с 13 по 16 января температура воздуха ожидается в пределах -7 градусов, к концу недели немного похолодает. С 17 по 19 января прогнозируют -11… -15 градусов. Следующая рабочая неделя начнется с небольшого потепления и снегопада. 20 января столбик термометра поднимется до -3 градусов, однако уже со следующего дня начнет опускаться. К вечеру 21 января похолодает до -20 градусов.