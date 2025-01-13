«Ищем правильный подход»: губернатор Хоценко рассказал о речном логистическом хабе

Posted 13 января, 12:29
Published 13 января, 12:29
Modified 13 января, 12:31
Updated 13 января, 12:31
Во время пресс-конференции с омскими журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективе создания логистического хаба, связанного с судоходством по Иртышу. Еще в ноябре 2024 года глава региона говорил о мультимодальном транспортном коридоре, который может соединить Россию, Казахстан и Китай, а теперь рассказал об этом немного подробнее.
«У нас есть союзники — руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, — уточнил Хоценко. — Он вместе с нами готов заняться созданием, как сейчас говорят, логистического хаба. В этом все заинтересованы — и Казахстан, и китайские партнеры. С одной стороны, это выход в Китай, с другой — выход по Оби на Северный морской путь, на котором можно повернуть и налево, и направо. Сейчас, наверное, направо в первую очередь…
На данный момент, по словам губернатора, работа над проектом находится на подготовительной стадии.
«Пока целостной картины нет, — объяснил Хоценко. — Мы видим, что это точка роста, ищем правильный подход, правильных союзников».
На базе федерального Министерства транспорта будет создана рабочая группа, которая займется детальной разработкой.
Напомним: в 2026 году в Омске должен пройти XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на котором планируется обсуждать углубление сотрудничества двух государств. Наверняка судоходство по Иртышу станет одной из главных тем этой встречи.