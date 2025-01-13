«Ищем правильный подход»: губернатор Хоценко рассказал о речном логистическом хабе

Во время пресс-конференции с омскими журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективе создания логистического хаба, связанного с судоходством по Иртышу. Еще в ноябре 2024 года глава региона говорил о мультимодальном транспортном коридоре, который может соединить Россию, Казахстан и Китай, а теперь рассказал об этом немного подробнее.