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Posted 13 января, 12:29

Published 13 января, 12:29

Modified 13 января, 12:31

Updated 13 января, 12:31

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективах речного логистического хаба

«Ищем правильный подход»: губернатор Хоценко рассказал о речном логистическом хабе

13 января 2025, 12:29
Фото: Правительство Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективах речного логистического хаба

По словам главы региона, в развитии проекта заинтересованы Казахстан и Китай.

Во время пресс-конференции с омскими журналистами губернатор Виталий Хоценко рассказал о перспективе создания логистического хаба, связанного с судоходством по Иртышу. Еще в ноябре 2024 года глава региона говорил о мультимодальном транспортном коридоре, который может соединить Россию, Казахстан и Китай, а теперь рассказал об этом немного подробнее.

«У нас есть союзники — руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, — уточнил Хоценко. — Он вместе с нами готов заняться созданием, как сейчас говорят, логистического хаба. В этом все заинтересованы — и Казахстан, и китайские партнеры. С одной стороны, это выход в Китай, с другой — выход по Оби на Северный морской путь, на котором можно повернуть и налево, и направо. Сейчас, наверное, направо в первую очередь…

На данный момент, по словам губернатора, работа над проектом находится на подготовительной стадии.

«Пока целостной картины нет, — объяснил Хоценко. — Мы видим, что это точка роста, ищем правильный подход, правильных союзников».

На базе федерального Министерства транспорта будет создана рабочая группа, которая займется детальной разработкой.

Напомним: в 2026 году в Омске должен пройти XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на котором планируется обсуждать углубление сотрудничества двух государств. Наверняка судоходство по Иртышу станет одной из главных тем этой встречи.

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Виталий Хоценко#Судоходство
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