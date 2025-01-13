«Идет тяжело». Хоценко прокомментировал перенос «Почты России» в Омскую область

Posted 13 января, 12:18
Published 13 января, 12:18
Modified 13 января, 12:20
Updated 13 января, 12:20
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 13 января, на пресс-конференции рассказал подробности перерегистрации «Почты России» в регион. Напомним, с такой инициативой выступил омский сенатор Иван Евстифеев, а позже идею поддержали в Совете Федерации.
«Это поручение президента. Звучало оно так, что правительству совместно с госкомпаниями необходимо дать предложения по переносу головных офисов компаний. Пока тяжело это поручение идет. В Москве штаты сформированы. Компаниям сложно отказаться от столицы и переехать в регионы. Мы готовы создать все условия, налоговые преференции предоставить. Эти деньги пойдут на модернизацию почтовых отделений, которые находятся в непотребном состоянии. Мы покажем преимущества нашего региона», — сообщил губернатор.
Также на пресс-конференции Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития Дениса Цуканова. Губернатор заявил, что не считает правильным высказываться о делах, которыми занимаются другие федеральные структуры, а новой информации по делу нет.