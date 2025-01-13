«Идет тяжело». Хоценко прокомментировал перенос «Почты России» в Омскую область

Также на пресс-конференции Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития Дениса Цуканова. Губернатор заявил, что не считает правильным высказываться о делах, которыми занимаются другие федеральные структуры, а новой информации по делу нет.