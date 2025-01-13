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Posted 13 января, 12:18

Published 13 января, 12:18

Modified 13 января, 12:20

Updated 13 января, 12:20

«Идет тяжело». Хоценко прокомментировал перенос «Почты России» в Омскую область

«Идет тяжело». Хоценко прокомментировал перенос «Почты России» в Омскую область

13 января 2025, 12:18
Фото: 1MI.
Губернатор заявил, что для «Почты России» будут предоставлены налоговые преференции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 13 января, на пресс-конференции рассказал подробности перерегистрации «Почты России» в регион. Напомним, с такой инициативой выступил омский сенатор Иван Евстифеев, а позже идею поддержали в Совете Федерации.

«Это поручение президента. Звучало оно так, что правительству совместно с госкомпаниями необходимо дать предложения по переносу головных офисов компаний. Пока тяжело это поручение идет. В Москве штаты сформированы. Компаниям сложно отказаться от столицы и переехать в регионы. Мы готовы создать все условия, налоговые преференции предоставить. Эти деньги пойдут на модернизацию почтовых отделений, которые находятся в непотребном состоянии. Мы покажем преимущества нашего региона», — сообщил губернатор.

Также на пресс-конференции Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития Дениса Цуканова. Губернатор заявил, что не считает правильным высказываться о делах, которыми занимаются другие федеральные структуры, а новой информации по делу нет.

Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Почта России#Совет Федерации#Перерегистрация#Виталий Хоценко#Иван Евстифеев
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