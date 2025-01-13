«Зачем такие строители?»: Хоценко высказался об областном архитектурном совете

Posted 13 января, 13:16
Published 13 января, 13:16
Modified 13 января, 16:33
Updated 13 января, 16:33
Губернатор во время сегодняшней пресс-конференции высказался о необходимости действия областного архитектурно-градостроительного совета и напомнил, что спрашивают по строительству и развитию региона все равно все с одного человека: как президент, так и обычные граждане спрашивают с губернатора.
«Архитектура города — она же разная. В центре города — хорошая, красивая, а есть территории, которые точно нужно благоустраивать и жилье поинтереснее строить. Поэтому мы создали областной архитектурный совет, в который включены все заинтересованные лица: мэр Омска, все министры профильные, все газовики, энергетики, ресурсники», — отметил Хоценко.
Архитектурно-градостроительный совет области, по мнению губернатора, ответственен за согласование единой архитектурной концепции, чтобы это было красиво, интересно и функционально грамотно наполнено, за принятие единых решений по развитию омской агломерации и соблюдение единых требований, в том числе к дворовым территориям и социальной инфраструктуре.
«Мы создавали областной совет, чтобы помочь строителям. Но будь добр, у нас есть правила, и нарушаться они не будут. Хочешь здесь работать, хочешь строить, работай по правилам. Обычный дом построить и собрать с людей по 150 тысяч за квадратный метр, без социалки — нам зачем такие строители?» — подчеркнул губернатор.
Напомним, что теперь застройщики могут получить разрешение на строительство отдельных домов или микрорайонов, только если согласятся участвовать в развитии социальной инфраструктуры — школ и детских садов. О последних заключенных соглашениях и вкладе застройщиков в образовательные объекты Город55 рассказывал в этом материале.