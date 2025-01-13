«Зачем такие строители?»: Хоценко высказался об областном архитектурном совете

Губернатор во время сегодняшней пресс-конференции высказался о необходимости действия областного архитектурно-градостроительного совета и напомнил, что спрашивают по строительству и развитию региона все равно все с одного человека: как президент, так и обычные граждане спрашивают с губернатора.