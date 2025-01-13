gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:16

Published 13 января, 13:16

Modified 13 января, 16:33

Updated 13 января, 16:33

Омичам рассказали, зачем создали областной архитектурный совет

«Зачем такие строители?»: Хоценко высказался об областном архитектурном совете

Обновлено 13 января 2025, 16:33
Фото: Правительство Омской области.

Омичам рассказали, зачем создали областной архитектурный совет

На пресс-конференции со СМИ глава региона также обозначил главные задачи созданного совета.

Губернатор во время сегодняшней пресс-конференции высказался о необходимости действия областного архитектурно-градостроительного совета и напомнил, что спрашивают по строительству и развитию региона все равно все с одного человека: как президент, так и обычные граждане спрашивают с губернатора.

«Архитектура города — она же разная. В центре города — хорошая, красивая, а есть территории, которые точно нужно благоустраивать и жилье поинтереснее строить. Поэтому мы создали областной архитектурный совет, в который включены все заинтересованные лица: мэр Омска, все министры профильные, все газовики, энергетики, ресурсники», — отметил Хоценко.

Архитектурно-градостроительный совет области, по мнению губернатора, ответственен за согласование единой архитектурной концепции, чтобы это было красиво, интересно и функционально грамотно наполнено, за принятие единых решений по развитию омской агломерации и соблюдение единых требований, в том числе к дворовым территориям и социальной инфраструктуре.

«Мы создавали областной совет, чтобы помочь строителям. Но будь добр, у нас есть правила, и нарушаться они не будут. Хочешь здесь работать, хочешь строить, работай по правилам. Обычный дом построить и собрать с людей по 150 тысяч за квадратный метр, без социалки — нам зачем такие строители?» — подчеркнул губернатор.

Напомним, что теперь застройщики могут получить разрешение на строительство отдельных домов или микрорайонов, только если согласятся участвовать в развитии социальной инфраструктуры — школ и детских садов. О последних заключенных соглашениях и вкладе застройщиков в образовательные объекты Город55 рассказывал в этом материале.

Переломный год для строителей: большое интервью с директором «Омскоблстройзаказчика»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Строительство#Застройщик#Новости#Архитектор#Архитектура#Виталий Хоценко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика