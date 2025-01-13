Губернатор Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра Цуканова

Posted 13 января, 12:00
Published 13 января, 12:00
Modified 13 января, 12:04
Updated 13 января, 12:04
Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание министра цифрового развития Дениса Цуканова на пресс-конференции с журналистами региона. Губернатор заявил, что не считает правильным высказываться о делах, которыми занимаются другие федеральные структуры, а новой информации по делу нет.
«Неправильно комментировать работу других федеральных структур, каждый должен заниматься своей работой. Что касается этого случая, то сейчас главное управление следственного комитета России ведет соответствующие следственные действия. Что касается дополнительной информации, кроме той, которую вы знаете, то никакой новой нет, просто наблюдаем за следствием, если нужна будет какая-то помощь и поддержка, правительство Омской области на связи, она оказывается и будет оказываться. В этом деле должны разобраться следствие и суд, и принять правильное решение», — сказал Хоценко.
Сейчас временно исполняющим обязанности министра цифрового развития назначен Максим Макаленко.
«Что касается министерства связи, Максим Игоревич Макаленко, первый заместитель Цуканова, исполняет обязанности, мы перераспределили функционал», — добавил он.
Напомним, что Дениса Цуканова задержали в Омске 12 декабря, его обвиняют в «присвоении или растрате» бюджетных денег. Сейчас чиновник находится под домашним арестом, на время следствия его отстранили от исполнения служебных обязанностей.