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Posted 13 января, 11:32

Published 13 января, 11:32

Modified 13 января, 11:48

Updated 13 января, 11:48

Губернатор Омской области рассказал о крупных медицинских объектах для участников СВО

Губернатор Омской области рассказал о крупных медицинских объектах для участников СВО

13 января 2025, 11:32
Фото: Правительство Омской области.
В регионе откроются три новых медицинских объекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и улучшение условий для ветеранов.

В День российской печати губернатор Омской области ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о планах по созданию новых объектов, предназначенных для поддержки участников СВО и улучшения медицинского обслуживания в регионе.

Первый проект — это большой хирургический центр на базе Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области (КМХЦ). Новый центр будет обслуживать как участников СВО, так и обычных жителей области.

Второй объект — центр протезирования ЦИТО, который откроется уже в этом году. В модульном здании на территории больничного городка в Амурском поселке будут производиться протезы для участников СВО и подбираться индивидуальные решения для каждого пациента.

Третий проект — госпиталь для ветеранов войн. Это переоборудованный бывший родильный дом №5, на ремонт и оснащение которого будет выделено более миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году госпиталь будет готов к приему ветеранов.

Напомним, строительство ЦИТО анонсировали в мае 2024 года.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Госпиталь#КМХЦ#Медицинское обслуживание#ЦИТО#Хирургический центр
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