Губернатор Омской области рассказал о крупных медицинских объектах для участников СВО

Posted 13 января, 11:32
Published 13 января, 11:32
Modified 13 января, 11:48
Updated 13 января, 11:48
В День российской печати губернатор Омской области ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о планах по созданию новых объектов, предназначенных для поддержки участников СВО и улучшения медицинского обслуживания в регионе.
Первый проект — это большой хирургический центр на базе Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области (КМХЦ). Новый центр будет обслуживать как участников СВО, так и обычных жителей области.
Второй объект — центр протезирования ЦИТО, который откроется уже в этом году. В модульном здании на территории больничного городка в Амурском поселке будут производиться протезы для участников СВО и подбираться индивидуальные решения для каждого пациента.
Третий проект — госпиталь для ветеранов войн. Это переоборудованный бывший родильный дом №5, на ремонт и оснащение которого будет выделено более миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году госпиталь будет готов к приему ветеранов.
Напомним, строительство ЦИТО анонсировали в мае 2024 года.