Губернатор Хоценко сделал важное заявление по поводу трассы смерти

Posted 13 января, 12:52
Published 13 января, 12:52
Modified 13 января, 13:47
Updated 13 января, 13:47
На пресс-конференции с журналистами региона Виталий Хоценко рассказал о планах по увеличению безопасности трассы Тюмень-Омск. Губернатор отметил, что федеральное финансирование по части участков автодороги уже выделено.
«Планируются работы, я вам сейчас точно по участкам не скажу, но федеральное финансирование по части участков трасс Тюмень-Омск и Новосибирск-Омск выделяется. Расширение этой трассы точно не за горами», — сказал губернатор.
Смертельные ДТП на трассе Тюмень-Омск случаются очень часто, одно из них произошло в конце декабря. Движение машин на 120 километре дороги было полностью перекрыто из-за аварии с тремя фурами, водитель одного из большегрузов погиб, еще двое пострадали.