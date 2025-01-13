Губернатор Хоценко сделал важное заявление по поводу трассы смерти

Смертельные ДТП на трассе Тюмень-Омск случаются очень часто, одно из них произошло в конце декабря. Движение машин на 120 километре дороги было полностью перекрыто из-за аварии с тремя фурами, водитель одного из большегрузов погиб, еще двое пострадали.