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Posted 13 января, 12:52

Published 13 января, 12:52

Modified 13 января, 13:47

Updated 13 января, 13:47

Губернатор Хоценко сделал важное заявление по поводу трассы смерти

Губернатор Хоценко сделал важное заявление по поводу трассы смерти

13 января 2025, 12:52
Фото: 1MI.
Глава региона заявил, что расширение трассы Тюмень-Омск скоро может произойти.

На пресс-конференции с журналистами региона Виталий Хоценко рассказал о планах по увеличению безопасности трассы Тюмень-Омск. Губернатор отметил, что федеральное финансирование по части участков автодороги уже выделено.

«Планируются работы, я вам сейчас точно по участкам не скажу, но федеральное финансирование по части участков трасс Тюмень-Омск и Новосибирск-Омск выделяется. Расширение этой трассы точно не за горами», — сказал губернатор.

Смертельные ДТП на трассе Тюмень-Омск случаются очень часто, одно из них произошло в конце декабря. Движение машин на 120 километре дороги было полностью перекрыто из-за аварии с тремя фурами, водитель одного из большегрузов погиб, еще двое пострадали.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Трасса#Федеральная трасса#Новости#Трасса смерти#Тюмень-Омск#Трасса Тюмень-Омск#Автодорога Тюмень — Омск
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