Губернатор Хоценко рассказал, как Омская область борется с дефицитом кадров

Posted 13 января, 12:38
Published 13 января, 12:38
Modified 13 января, 13:49
Updated 13 января, 13:49
Глава Омской области Виталий Хоценко сегодня, 13 января, на пресс-конференции прокомментировал дефицит кадров, который образовался в регионе.
«Сегодня у нас превалирует предложение над спросом. Мы это видим. Часть кадрового состава воюет. Есть федеральный проект „Работа России“. Мы через наши центры занятости проводим ярмарки вакансий. ОПК подтягивает всю остальную экономику, на других предприятиях зарплаты растут», — сообщил губернатор.
Хоценко отметил, что теперь у жителей региона отпала необходимость ездить на вахту, так как зарплаты в некоторых отраслях сравнимы с «северными». Губернатор заявил, что острая нехватка кадров наблюдается в ЖКХ.
«Люди уходят из „коммуналки“ на предприятия оборонного комплекса. Так будет не всегда. Настанет момент, когда заводы наработают вооружение. Люди назад вернутся. Все равно, зарплаты поднимаются. К нам продолжают переезжать жители Казахстана и соседних регионов. Неплохо работает программа по переселению наших соотечественников за рубежом», — добавил глава региона.
Ранее Город55 рассказывал, что на оборонных заводах Омска в новом году открылось больше тысячи вакансий. В основном требуются рабочие специальности.