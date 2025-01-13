Главный тренер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья форварда Владимира Ткачева

Posted 13 января, 04:19
Published 13 января, 04:19
Modified 13 января, 04:21
Updated 13 января, 04:21
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше 12 января на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии здоровья нападающего Владимира Ткачева, который получил летом разрыв ахиллова сухожилия.
«Сейчас Ткачев чувствует себя лучше. Он тренируется, но пока не с командой, отдельно — либо один, либо с несколькими другими игроками. И до той поры, пока он не будет выходить на общекомандные тренировки, боюсь, что точной даты мы не сможем сказать, когда он сможет вернуться в игру» — сообщил тренер.
Владимир Ткачев получил травму во время индивидуальной разминки. Изначально врачи давали прогноз, что реабилитация займет около полугода.
«Когда он вернется, мы должны действовать грамотно и должны полностью его обезопасить от рецидива для того, чтобы он мог развивать свою выносливость, свою силу и максимально выкладываться, приносить команде пользу», — добавил Ги Буше.
Напомним, «Авангард» накануне провел тяжелейший матч против «Салавата Юлаева». «Ястребы» пропустили две шайбы в начале игры и вынуждены были догонять соперника. В третьем периоде омичи сравняли счет, а за полторы минуты до финальной сирены капитан Дамир Шарипзянов принес «Авангарду» победу.