Главный тренер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья форварда Владимира Ткачева

Напомним, «Авангард» накануне провел тяжелейший матч против «Салавата Юлаева». «Ястребы» пропустили две шайбы в начале игры и вынуждены были догонять соперника. В третьем периоде омичи сравняли счет, а за полторы минуты до финальной сирены капитан Дамир Шарипзянов принес «Авангарду» победу.