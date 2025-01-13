Главный тренер «Авангарда» Буше сделал заявление о грядущем матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о следующем матче команды с «Куньлунем», которым сейчас руководит экс-главный тренер «ястребов» Михаил Кравец. На вопрос о том, думает ли он о мотивации соперника и знает ли, что ранее Кравец работал в Омске, Буше ответил так: