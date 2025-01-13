Главный тренер «Авангарда» Буше сделал заявление о грядущем матче с «Куньлунем»

Posted 13 января, 10:30
Published 13 января, 10:30
Modified 13 января, 10:34
Updated 13 января, 10:34
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о следующем матче команды с «Куньлунем», которым сейчас руководит экс-главный тренер «ястребов» Михаил Кравец. На вопрос о том, думает ли он о мотивации соперника и знает ли, что ранее Кравец работал в Омске, Буше ответил так:
«У каждой команды повышенная мотивация на каждый матч. В целом, меня не интересует мотивация соперника, меня интересует наша заинтересованность, наша система. С Кравцом я не знаком, я здесь для того, чтобы тренировать „Авангард“, а все остальное — не мое дело. Наверное, болельщикам будет намного интереснее наблюдать за этим противостоянием, — передает слова канадского специалиста „Чемпионат“.
Напомним, что вчера на льду G-Drive Арены прошел матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», омичи одержали победу со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Результат встречи прокомментировали нападающий Майкл Маклауд, который уверенно действовал на точке вбрасывания и выиграл 20 попыток из 23, и Ги Буше.