Ги Буше вошел в пятерку лучших тренеров КХЛ на данный момент

Posted 13 января, 10:52
Published 13 января, 10:52
Modified 13 января, 10:55
Updated 13 января, 10:55
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше занял четвертое место в рейтинге тренеров Континентальной хоккейной лиги за прошедшую неделю. Топ специалистов составил портал «Чемпионат». Буше смог подняться сразу на восемь позиций, неделей ранее он занимал 12 место. Ситуацию изменили победа над «Ак Барсом» со счетом 3:1, сумасшедший по накалу матч с «Северсталью» (6:5) и с «Салаватом Юлаевым».
Лидерами рейтинга стали главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, Андрей Разин из «Металлурга» и Игорь Никитин из «Локомотива».
Игра с командой из Уфы прошла на льду G-Drive Арены вчера, 12 января. Омичи одержали победу со счетом 3:2. В составе «ястребов» отличились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Результат встречи прокомментировали нападающий Майкл Маклауд, который уверенно действовал на точке вбрасывания и выиграл 20 попыток из 23, и главный тренер Ги Буше.