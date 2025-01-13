Ги Буше вошел в пятерку лучших тренеров КХЛ на данный момент

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше занял четвертое место в рейтинге тренеров Континентальной хоккейной лиги за прошедшую неделю. Топ специалистов составил портал «Чемпионат». Буше смог подняться сразу на восемь позиций, неделей ранее он занимал 12 место. Ситуацию изменили победа над «Ак Барсом» со счетом 3:1, сумасшедший по накалу матч с «Северсталью» (6:5) и с «Салаватом Юлаевым».