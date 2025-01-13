«Это я с бодуна?»: утренние многокилометровые пробки не покинули Омск

Posted 13 января, 04:00
Published 13 января, 04:00
Modified 13 января, 04:07
Updated 13 января, 04:07
Сегодня утром движение на дорогах Омска оказалось практически парализованным — онлайн-карта 2ГИС зафиксировала пробки в 8 баллов. Ситуация особенно сложная в центре города и на Левом берегу.
Многие магистрали окрашены в бордовый цвет, что свидетельствует о серьезных заторах. Среди проблемных участков — проспект Мира, улицы Заозерная, Лукашевича, Красный Путь, Кемеровская, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Конева, 70 лет Октября и другие крупные дороги.
Горожане активно обсуждают происходящее в соцсетях и делятся своими наблюдениями. Многие продолжают винить во всем недавно введенное реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, которое, по их мнению, не справляется с транспортным потоком.
Вот лишь некоторые комментарии, которые омичи оставили в сети:
«Крайняя левая едет быстрее, потому что с первого ряда не лезут».
«Первый день тяжелый».
«Опять пробки, реверс не вытягивает».
«Что происходит? Ничего не поменялось, ездили же в две полосы. Что не едем?».
«Как я по этому скучал».
«Это я с бодуна не оттуда еду или реально пробка?».
«Ряд, который не обязан пропускать, едет меньше всего. Не понимаю».
«Почему я не отчислилась после новогодних каникул…».
Жители города признаются, что уже успели соскучиться по спокойным поездкам, но, судя по всему, в ближайшие дни обстановка на дорогах останется сложной.
Напомним, реверсивное движение на мосту у Телецентра ввели 8 января. В первый же день омичи столкнулись с серьезным затором.