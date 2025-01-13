Ефимов: Бизнес приобрел у Москвы 16 тыс. кв. м. недвижимости в исторических объектах

Posted 13 января, 18:27
Published 13 января, 18:27
Modified 13 января, 18:27
Updated 13 января, 18:27
С 2020 года бизнес уже приобрел около 16 тысяч квадратных метров подобной недвижимости, проинформировал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом сообщает mos.ru.
«Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, таким образом в городе привлекают дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предпринимателям предоставляют возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.
Примечательно, что ремонтно-восстановительные работы необходимо согласовать со столичным департаментом культурного наследия.
Предпринимателям предлагают приобрести помещения в памятниках архитектуры федерального и регионального уровня, а также в объектах со статусом выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Этот статус является промежуточным и вводится в целях сохранения памятника на период более подробного исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).
«Около 80 процентов ОКН было продано по результатам открытых конкурсов и аукционов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По словам Гамана, здание представляет собой выявленный объект культурного наследия. Остальная недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкуплена субъектами малого и среднего предпринимательства согласно преимущественному праву.
За пять лет инвесторы успели оформить в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах столицы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы. Большая часть объектов приобретена в центре города.