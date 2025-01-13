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Posted 13 января, 18:27

Published 13 января, 18:27

Modified 13 января, 18:27

Updated 13 января, 18:27

Ефимов: Бизнес приобрел у Москвы 16 тыс. кв. м. недвижимости в исторических объектах

Ефимов: Бизнес приобрел у Москвы 16 тыс. кв. м. недвижимости в исторических объектах

13 января 2025, 18:27
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Москва привлекает инвесторов к сохранению исторического наследия, предлагая им покупку объектов культурного значения с обязательствами по реставрации.

С 2020 года бизнес уже приобрел около 16 тысяч квадратных метров подобной недвижимости, проинформировал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом сообщает mos.ru.

«Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, таким образом в городе привлекают дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предпринимателям предоставляют возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.

Примечательно, что ремонтно-восстановительные работы необходимо согласовать со столичным департаментом культурного наследия.

Предпринимателям предлагают приобрести помещения в памятниках архитектуры федерального и регионального уровня, а также в объектах со статусом выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Этот статус является промежуточным и вводится в целях сохранения памятника на период более подробного исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

«Около 80 процентов ОКН было продано по результатам открытых конкурсов и аукционов. Инвесторы приобрели 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана, построенное на рубеже XIX–XX веков», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, здание представляет собой выявленный объект культурного наследия. Остальная недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкуплена субъектами малого и среднего предпринимательства согласно преимущественному праву.

За пять лет инвесторы успели оформить в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах столицы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке Москвы. Большая часть объектов приобретена в центре города.

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