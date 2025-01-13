Ефимов: Бизнес приобрел у Москвы 16 тыс. кв. м. недвижимости в исторических объектах

«Это порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания. В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, таким образом в городе привлекают дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предпринимателям предоставляют возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы.