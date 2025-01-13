«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов

Общая сумма ипотечных кредитов, оформленных россиянами в Сбере по всем программам с господдержкой с 16 декабря по 8 января, составляет 74,7 миллиарда рублей — около 14,4 тысячи кредитов (80,4% от всех выдач). При этом доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.