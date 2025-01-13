«Домклик»: В новогодний период Сбер выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов

Posted 13 января, 11:34
Published 13 января, 11:34
Modified 13 января, 11:34
Updated 13 января, 11:34
Аналитики сервиса «Домклик» отметили, что эти показатели превысили цифры за первую половину декабря, когда общая сумма ипотечных кредитов составила 44,6 миллиарда рублей.
Портал inkazan.ru сообщает, что специалисты «Домклик» объяснили данный рост возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». На данную программу, которая стала основным драйвером спроса на сегодняшний день, в новогодний период пришлось 68,9% от общего объема выдач ипотечных кредитов.
Общая сумма ипотечных кредитов, оформленных россиянами в Сбере по всем программам с господдержкой с 16 декабря по 8 января, составляет 74,7 миллиарда рублей — около 14,4 тысячи кредитов (80,4% от всех выдач). При этом доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.
В основном клиенты Сбера, оформившие ипотеку, покупали квартиры. На данный вид недвижимости приходится 87,1% от общего объема выдач.
Лидером среди регионов за указанный период оказалась Москва — общая сумма выданных в столице ипотечных кредитов составила 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема выдач). Второе место в рейтинге заняла Московская область с результатом 6,2 миллиарда рублей (6,7%). В пятерку лидеров также вошли Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.