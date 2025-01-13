Доходный дом в центре Омска внезапно передумали сдавать в аренду

Аукцион должен был пройти 21 января, но теперь городская администрация изменила свои планы. Стоит отметить, что «доходный дом» уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Арендатор должен был получить его на 48 лет 11 месяцев 29 дней и за первые 7 лет провести работы по сохранению исторического облика. В дальнейшем он должен был не реже раза в год ремонтировать арендуемое имущество и фасад.