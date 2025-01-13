Доходный дом в центре Омска внезапно передумали сдавать в аренду

Posted 13 января, 11:03
Published 13 января, 11:03
Modified 13 января, 11:10
Updated 13 января, 11:10
Первый вице-мэр Омска Евгений Романин подписал распоряжение об отмене аукциона на право арендовать один из городских памятников культуры. Речь идет об объекте культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн» 1900–1910 годов, который расположен в Газетном переулке, дом № 3. Город55 уже писал о том, что этот комплекс из двух зданий планировалось сдать за 879,7 рублей в год, то есть по рублю за квадратный метр.
Аукцион должен был пройти 21 января, но теперь городская администрация изменила свои планы. Стоит отметить, что «доходный дом» уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Арендатор должен был получить его на 48 лет 11 месяцев 29 дней и за первые 7 лет провести работы по сохранению исторического облика. В дальнейшем он должен был не реже раза в год ремонтировать арендуемое имущество и фасад.
Кадастровая стоимость зданий, как следует из отчета о рыночной оценке от 22 ноября 2024-го, составляет 18,42 млн и 15,07 млн рублей.