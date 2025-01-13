Бывший главный прокурор Омской области получил почетное звание

Posted 13 января, 08:55
Published 13 января, 08:55
Modified 13 января, 09:14
Updated 13 января, 09:14
Бывшему главному прокурору Омской области присвоили звание «Почетный гражданин Омской области». Распоряжение 9 января подписал губернатор Виталий Хоценко.
«За особую длительную плодотворную деятельность в органах прокуратуры и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Казакову Сергею Петровичу — пенсионеру», — говорится в документе.
Сергей Казаков служил в прокуратуре в течение 35 лет. С января 1992 года по июнь 2008 года возглавлял прокуратуру Омской области. В 2008 году вышел на пенсию за выслугу лет.
Отметим, что накануне, 12 января, прокуратура Омской области отпраздновала 90-летний юбилей.