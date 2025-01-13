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Posted 13 января, 08:55

Published 13 января, 08:55

Modified 13 января, 09:14

Updated 13 января, 09:14

Бывший главный прокурор Омской области получил почетное звание

Бывший главный прокурор Омской области получил почетное звание

13 января 2025, 08:55
Фото: 1MI.
Сергею Казакову присвоили звание «Почетный гражданин Омской области».

Бывшему главному прокурору Омской области присвоили звание «Почетный гражданин Омской области». Распоряжение 9 января подписал губернатор Виталий Хоценко.

«За особую длительную плодотворную деятельность в органах прокуратуры и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Казакову Сергею Петровичу — пенсионеру», — говорится в документе.

Сергей Казаков служил в прокуратуре в течение 35 лет. С января 1992 года по июнь 2008 года возглавлял прокуратуру Омской области. В 2008 году вышел на пенсию за выслугу лет.

Отметим, что накануне, 12 января, прокуратура Омской области отпраздновала 90-летний юбилей.

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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Прокуратура#Юбилей#Почетный гражданин#Губернатор Виталий Хоценко
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