Все и даже больше. В Омской области откроют базу для экстремального отдыха

Это подтверждается и словами зампреда правительства — Иван Колесник также отметил, что главный корпус базы отдыха будет выполнен в форме самолета, а постояльцы будут размещаться в глэмпингах. Ожидается, что будет возведено порядка 200 подобных конструкций. Кроме того, ранее сообщалось и о планах владельцев будущей базы отдыха создать на территории и ресторан в виде самолета.