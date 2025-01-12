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Posted 12 января, 09:19

Published 12 января, 09:19

Modified 12 января, 09:31

Updated 12 января, 09:31

В Омской области запустят базу отдыха с полетами на воздушных шарах и самолетах

Все и даже больше. В Омской области откроют базу для экстремального отдыха

12 января 2025, 09:19
Фото: gorod55.ru. В Омской области запустят базу отдыха с полетами на воздушных шарах и самолетах

Под Омском запустят базу отдыха с экстремальными развлечениями

Прыжки с парашютом, полеты на воздушных шарах и самолетах, а также прокат квадроциклов, а зимой — и снегоходов, уже скоро могут стать излюбленным досугом омичей. Запуск уникального предприятия с «упором» на активный и экстремальный отдых запланирован на 2025 год.

Об этом в разговоре с корреспондентами ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник. Как отметил чиновник, уникальный парк получит собственную взлетно-посадочную полосу, пляж, термальные источники и другую инфраструктуру, способную привлечь в регион не только его жителей, но и зарубежных туристов — например, из Республики Казахстан.

По словам Ивана Колесника, своим будущим гостям парк отдыха в курортной зоне Чернолучье сможет предложить самые разные экстремальные виды отдыха: прыжки с парашютом, как и полеты на воздушных шарах — лишь часть планируемых мероприятий.

Однако уже очевидно, что основной тематикой парка может стать все, что связано с небом и полетами: по словам Хусайна Закриева, владельца омского парка «Вокруг света» и генерального директора компании «Омск Сайдинг Инвест», новый проект получит похоже наименование — «Вокруг неба».

Это подтверждается и словами зампреда правительства — Иван Колесник также отметил, что главный корпус базы отдыха будет выполнен в форме самолета, а постояльцы будут размещаться в глэмпингах. Ожидается, что будет возведено порядка 200 подобных конструкций. Кроме того, ранее сообщалось и о планах владельцев будущей базы отдыха создать на территории и ресторан в виде самолета.

Напомним, ранее Город55 сообщал о передаче Зеленого острова в концессию: в октябре 2024 года его концессионером стала компания «Омск Сайдинг Инвест». В развитие территории планируется вложить порядка 333 млн рублей.

«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
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#Илья Скобин#Общество#Туризм#Омская область#Новости#Глэмпинг#Иван Колесник#Омск Сайдинг Инвест#Чернолучье#Экстремальный отдых
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