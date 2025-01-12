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Posted 12 января, 06:00

Published 12 января, 06:00

Modified 12 января, 06:00

Updated 12 января, 06:00

В прокуратуре рассказали, каких преступлений в Омской области стало меньше

В прокуратуре рассказали, каких преступлений в Омской области стало меньше

12 января 2025, 06:00
Фото: 1MI.
В прокуратуре Городу55 рассказали, что в 2024 году снизилось общее число преступлений. Бытовая преступность сократилась на 10%, а уличного криминала стало меньше почти на треть.

Преступность в Омской области за год снизилась на 11,5%. Всего в регионе зарегистрировали 21,5 тысячу преступлений, что на 2,8 тысячи меньше, чем в 2023 году. Подробности Городу55 рассказал начальник управления правовой статистики и защиты информации прокуратуры Омской области Василий Бондаренко.

Советский округ «лидирует» по числу убийств (13) и грабежей (25), Центральный — по числу изнасилований (13), разбоев (11), угонов (15) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (659), Кировский — преступлений, совершенных несовершеннолетними (64).

Бытовая преступность сократилась на 10%, а уличного криминала стало меньше почти на треть (-31,4%). В 2024 году было совершено 2404 преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это на 19,8% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в нетрезвом состоянии совершались преступления в Советском округе — 255 случаев. Число лиц, которые совершили преступления повторно, сократилось на 13,2%.

Старший советник юстиции Василий Бондаренко
Старший советник юстиции Василий Бондаренко. Фото: Прокуратура Омской области

Но в 2024 году выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Прокуратура зафиксировала 3 134 инцидента, это на 8,5% больше, чем в 2023 году. Около 2,6 тысяч преступлений были связаны с «закладчиками».

На 1,3% чаще происходили преступления, связанные с мошенничеством в интернете и дистанционным хищением.

«Прокуратурой области будут продолжены надзорные мероприятия, а также координационная работа, направленные на снижение преступности и правонарушений, обеспечение законности и правопорядка на территории региона», — заключил Василий Бондаренко.

Год назад Город55 также подводил криминальные итоги. Оказалось, что наиболее спокойным стал Октябрьский округ, а больше всего преступлений совершают в Центральном.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Криминал#Омск#Наркотики#Прокуратура#Разбой#Насилие#Убийства#Несовершеннолетние#Преступления#Угоны
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