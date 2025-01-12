В прокуратуре рассказали, каких преступлений в Омской области стало меньше

Бытовая преступность сократилась на 10%, а уличного криминала стало меньше почти на треть (-31,4%). В 2024 году было совершено 2404 преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это на 19,8% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в нетрезвом состоянии совершались преступления в Советском округе — 255 случаев. Число лиц, которые совершили преступления повторно, сократилось на 13,2%.