В прокуратуре рассказали, каких преступлений в Омской области стало меньше

Posted 12 января, 06:00
Published 12 января, 06:00
Modified 12 января, 06:00
Updated 12 января, 06:00
Преступность в Омской области за год снизилась на 11,5%. Всего в регионе зарегистрировали 21,5 тысячу преступлений, что на 2,8 тысячи меньше, чем в 2023 году. Подробности Городу55 рассказал начальник управления правовой статистики и защиты информации прокуратуры Омской области Василий Бондаренко.
Советский округ «лидирует» по числу убийств (13) и грабежей (25), Центральный — по числу изнасилований (13), разбоев (11), угонов (15) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (659), Кировский — преступлений, совершенных несовершеннолетними (64).
Бытовая преступность сократилась на 10%, а уличного криминала стало меньше почти на треть (-31,4%). В 2024 году было совершено 2404 преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это на 19,8% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в нетрезвом состоянии совершались преступления в Советском округе — 255 случаев. Число лиц, которые совершили преступления повторно, сократилось на 13,2%.
Но в 2024 году выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Прокуратура зафиксировала 3 134 инцидента, это на 8,5% больше, чем в 2023 году. Около 2,6 тысяч преступлений были связаны с «закладчиками».
На 1,3% чаще происходили преступления, связанные с мошенничеством в интернете и дистанционным хищением.
«Прокуратурой области будут продолжены надзорные мероприятия, а также координационная работа, направленные на снижение преступности и правонарушений, обеспечение законности и правопорядка на территории региона», — заключил Василий Бондаренко.
Год назад Город55 также подводил криминальные итоги. Оказалось, что наиболее спокойным стал Октябрьский округ, а больше всего преступлений совершают в Центральном.