gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 08:00

Published 12 января, 08:00

Modified 12 января, 09:33

Updated 12 января, 09:33

Пассажиры сразу нескольких авиарейсов столкнулись с переносом отправления в омском аэропорту

В омском аэропорту «задержались» более чем на 10 часов сразу 7 самолетов

12 января 2025, 08:00
Фото: gorod55.ru. Пассажиры сразу нескольких авиарейсов столкнулись с переносом отправления в омском аэропорту
Пассажиры, направлявшиеся из Омска в Москву, Санкт-Петербург, Тобольск, Уфу и Казань, столкнулись с задержкой своих авиарейсов. Покинуть аэрогавань согласно расписанию не смогли сразу 7 самолетов.

По информации электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, утром 12 января горожане столкнулись с массовой задержкой отправления авиарейсов: время задержки отправления варьировалось от 30 минут до нескольких часов.

На данный момент с наибольшими неудобствами столкнулись пассажиры рейса Омск — Казань: вылет самолета авиакомпании «Северный ветер» был перенесен на 17:20, однако по расписанию должен был состояться еще в 07:35 утра. Вероятно, причиной столь значительного переноса стала нестабильная ситуация в небе над Казанью. По данным портала «Inkazan», 11 января в республике Татарстан дважды вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Менее продолжительные перебои с отправкой рейсов наблюдались на направлениях Омск — Санкт-Петербург (самолеты авиакомпаний «Северный ветер» и «Россия» вылетели с задержкой в 1,5 часа и час соответственно) и Омск — Москва: авиарейсы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» отправились с небольшим опозданием около 30 минут.

С аналогичным опозданием в путь отправились и пассажиры авиакомпании «ЮВТ Аэро», следовавшие по маршруту Омск — Тобольск — Уфа: их вылет был перенесен с 9:40 на 10:15 утра.

Напомним, ранее Город55 сообщал об исчезновении из расписания омской аэрогавани регулярного рейса в Усть-Ишим: по данным министерства транспорта, полеты возобновят с 15 января, а причиной временной приостановки полетов стало отсутствие необходимых документов.

«Птичка» с 50-летней историей. В Омске за 8,5 млн продают французский самолет
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Аэропорт#Аэрофлот#Новости#Уральские авиалинии#Северный ветер#Задержка рейсов#ЮВТ Аэро
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика