В омском аэропорту «задержались» более чем на 10 часов сразу 7 самолетов

Posted 12 января, 08:00
Published 12 января, 08:00
Modified 12 января, 09:33
Updated 12 января, 09:33
По информации электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, утром 12 января горожане столкнулись с массовой задержкой отправления авиарейсов: время задержки отправления варьировалось от 30 минут до нескольких часов.
На данный момент с наибольшими неудобствами столкнулись пассажиры рейса Омск — Казань: вылет самолета авиакомпании «Северный ветер» был перенесен на 17:20, однако по расписанию должен был состояться еще в 07:35 утра. Вероятно, причиной столь значительного переноса стала нестабильная ситуация в небе над Казанью. По данным портала «Inkazan», 11 января в республике Татарстан дважды вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Менее продолжительные перебои с отправкой рейсов наблюдались на направлениях Омск — Санкт-Петербург (самолеты авиакомпаний «Северный ветер» и «Россия» вылетели с задержкой в 1,5 часа и час соответственно) и Омск — Москва: авиарейсы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» отправились с небольшим опозданием около 30 минут.
С аналогичным опозданием в путь отправились и пассажиры авиакомпании «ЮВТ Аэро», следовавшие по маршруту Омск — Тобольск — Уфа: их вылет был перенесен с 9:40 на 10:15 утра.
Напомним, ранее Город55 сообщал об исчезновении из расписания омской аэрогавани регулярного рейса в Усть-Ишим: по данным министерства транспорта, полеты возобновят с 15 января, а причиной временной приостановки полетов стало отсутствие необходимых документов.