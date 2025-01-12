В омском аэропорту «задержались» более чем на 10 часов сразу 7 самолетов

На данный момент с наибольшими неудобствами столкнулись пассажиры рейса Омск — Казань: вылет самолета авиакомпании «Северный ветер» был перенесен на 17:20, однако по расписанию должен был состояться еще в 07:35 утра. Вероятно, причиной столь значительного переноса стала нестабильная ситуация в небе над Казанью. По данным портала «Inkazan», 11 января в республике Татарстан дважды вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов.