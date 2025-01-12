Теперь — и без аквапарка. Омская «Сказка» закрыла на 3 дня бассейны и водяные горки

Posted 12 января, 03:33
Published 12 января, 03:33
Modified 12 января, 04:47
Updated 12 января, 04:47
Уведомление о плановой приостановке деятельности аквапарка в загородном отеле «Сказка» было опубликовано накануне, 11 января, в социальной сети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, одна из «изюминок» учреждения будет недоступна для омичей в течение 3-х дней — с 13 по 16 января.
Как отмечается, причиной временного закрытия стали санитарные мероприятия на территории аквапарка — из-за них также временно сократили и стоимость проживания для постояльцев.
Напомним, в конце 2024 года база отдыха «Сказка» оказалась в самом эпицентре скандала с массовым отравлением омичей: 23 декабря региональный минздрав сообщал о 27 пострадавших — у людей были обнаружены признаки пищевого отравления. В ходе проверок объектов питания на территории загородного отеля были выявлены нарушения санитарных правил, из-за чего уже через два дня была приостановлена деятельность ООО «Лада». Уже в этом году была приостановлена деятельность и второго кафе — «Сказка-пицца», из-за административного производства в отношении его управляющего, ООО «Виктория».