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Posted 12 января, 03:33

Published 12 января, 03:33

Modified 12 января, 04:47

Updated 12 января, 04:47

Аквапарк базы отдыха «Сказка» будет временно закрыт для проведения санитарных мероприятий

Теперь — и без аквапарка. Омская «Сказка» закрыла на 3 дня бассейны и водяные горки

12 января 2025, 03:33
Фото: gorod55.ru. Аквапарк базы отдыха «Сказка» будет временно закрыт для проведения санитарных мероприятий

В омской «Сказке» на 3 дня закрыли аквапарк для санитарной очистки

Об этом представители загородного отеля рассказали в социальных сетях — отмечается, что это время необходимо для санитарной очистки аквапарка.

Уведомление о плановой приостановке деятельности аквапарка в загородном отеле «Сказка» было опубликовано накануне, 11 января, в социальной сети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, одна из «изюминок» учреждения будет недоступна для омичей в течение 3-х дней — с 13 по 16 января.

Как отмечается, причиной временного закрытия стали санитарные мероприятия на территории аквапарка — из-за них также временно сократили и стоимость проживания для постояльцев.

Напомним, в конце 2024 года база отдыха «Сказка» оказалась в самом эпицентре скандала с массовым отравлением омичей: 23 декабря региональный минздрав сообщал о 27 пострадавших — у людей были обнаружены признаки пищевого отравления. В ходе проверок объектов питания на территории загородного отеля были выявлены нарушения санитарных правил, из-за чего уже через два дня была приостановлена деятельность ООО «Лада». Уже в этом году была приостановлена деятельность и второго кафе — «Сказка-пицца», из-за административного производства в отношении его управляющего, ООО «Виктория».

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Отель#Аквапарк#Санитарные правила#Пищевое отравление#Сказка
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