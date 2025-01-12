Теперь — и без аквапарка. Омская «Сказка» закрыла на 3 дня бассейны и водяные горки

Напомним, в конце 2024 года база отдыха «Сказка» оказалась в самом эпицентре скандала с массовым отравлением омичей: 23 декабря региональный минздрав сообщал о 27 пострадавших — у людей были обнаружены признаки пищевого отравления. В ходе проверок объектов питания на территории загородного отеля были выявлены нарушения санитарных правил, из-за чего уже через два дня была приостановлена деятельность ООО «Лада». Уже в этом году была приостановлена деятельность и второго кафе — «Сказка-пицца», из-за административного производства в отношении его управляющего, ООО «Виктория».