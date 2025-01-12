«Способны не опускать руки»: Ги Буше — о непростой победе «Авангарда» над «Салаватом»

Posted 12 января, 14:00
Published 12 января, 14:00
Modified 12 января, 14:02
Updated 12 января, 14:02
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» победили со счетом 3:2.
«Мы ожидали, что начало будет не таким хорошим потому, что так бывает после затяжной и энергозатратной серии. Матч с Казанью был энергозатратным. Заключительный матч выездной серии был сложным. Именно поэтому я дал команде дополнительный выходной» — рассказал тренер.
В первом периоде «ястребы» пропустили 2 шайбы. Затем команде пришлось отыгрываться. В третьем периоде «Авангард» сравнял, а за полторы минуты до финальной сирены вышел вперед.
«Те голы, которые забросил противник в первом периоде — это наши потери. Но как получилось, так получилось. Сегодня мы встречались с сильной командой. Плюсы нашей команды — способность не опускать руки. Мы шли вперед и работали, чтобы результат был в нашу пользу. И это получилось», — добавил Ги Буше.
Полный обзор матча с «Салаватом Юлаевым» — в нашем материале: