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Posted 12 января, 10:51

Published 12 января, 10:51

Modified 12 января, 10:53

Updated 12 января, 10:53

иллюстрация

Спортивный триллер, голодные гости и опасные химикаты. Главные темы уходящей недели

12 января 2025, 10:51
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Омск понемногу выходит из праздничной «спячки», а значит — появляется все больше новостей. К сожалению, не все из них позитивные, но их важности не отменяет — именно поэтому они и оказались в очередном выпуске еженедельного дайджеста главных тем недели от Города55.

Тема №1. Продолжение «сказочной» истории.

Самая короткая рабочая неделя оказалась богата и на продолжение больших, резонансных история: база отдыха «Сказка», попавшая в самый эпицентр скандала с отравлением 43 постояльцев, продолжала свою работу и на выходных — правда, путевки можно было приобрести только без питания. Причины подобного решения очевидны: кафе и ресторан на территории комплекса были закрыты на 60 суток после выявления вопиющих нарушений санитарных правил.

«Сказка» без еды: омская база отдыха продолжила принимать гостей после отравления
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Неизвестно, были ли у дирекции базы отдыха «планы» на второе учреждение общепита на территории — кафе «Сказка-пицца», но там тоже не успели покормить отдыхающих: в тот же день заведение было закрыто на 60 суток из-за выявления целой серии нарушений — в том числе из-за наличия на кухне нерегламентированного работника, нарушений в документации (а точнее — ее отсутствия) и маркировки, а также несоблюдение техпроцессов.

Отдых без еды: появились кадры закрытия второго кафе в омской «Сказке»
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Но теперь, кажется, постояльцы и вовсе могут заскучать: если привезти с собой провизию еще возможно, то вот «гвоздь программы» — целый аквапарк — вряд ли. Начиная с 13 января посетить бассейны и водяные горки не получится — их закроют на санитарное обслуживание.

Теперь — и без аквапарка. Омская «Сказка» закрыла на 3 дня бассейны и водяные горки
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Тема №2. Проблески надежды для фанатов омского хоккея.

Новый год для омского хоккейного клуба «Авангард» начался в отрыве от городских стен: первые три игры 2025 года команда провела на выезде. Но зато как провела — все три игры оказались победными.

Первый матч, состоявшийся еще 4 января, обернулся полным разгромом для нижнекамского «Нефтехимика» — в их воротах, практически с минимальными перерывами, оказались 5 шайб. И этот настрой сохранился до следующего матча — уже против «Ак Барса»: омичам удалось трижды поразить ворота соперника, причем большая часть очков пришлась именно на последний период. Не обошлось и без потасовок — все подробности уже есть в нашем материале:

«Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1
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К слову, «работу» омских хоккеистов оценил и их главный тренер — Ги Буше. Хоть «Ак Барс» и «не спал», создавая проблемы, тренерский штаб и игроки сработали как одно целое — даже «полная боевая готовность» не помогла соперникам.

И кажется, матч от матча она только растет: недавнее противостояние «Авангарда» и «Северстали» было настоящим триллером. К счастью, законы этого жанра тоже допускают «хэппи-энды» — омичи смогли вырвать победу в серии послематчевых бросков.

Триллер на выезде. «Авангард» в сумасшедшем матче вырвал победу у «Северстали»
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Тема №3. Отрава повсюду.

К сожалению, не только эти новости стали одними из самых запоминающихся: вместе с наступлением рабочей недели омичей вновь начали «душить» пепел и смрад. Первые сообщения о выбросах вредных веществ начали появляться еще 8 января — вместе с сообщениями об обнаружении «черного снега».

Как выяснилось позже, именно 8 января, концентрация взвешенных частиц в воздухе в Омске превышала предельную концентрацию в 5,5 раз.

«Смрад стоит жуткий». В воздухе Омска зашкалила концентрация вредных веществ
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Однако проблемы были выявлены не только в атмосферном воздухе. К сожалению, частицы уже другого вещества — диэтиленгликоля — были обнаружены в сточных водах омского аэропорта, которые попадают в озеро природного парка «Птичья гавань». Причем в «достаточных» количествах — концентрация вещества в воде оказалась более чем в 5 000 раз превышающей допустимые нормы. Представители аэропорта постарались оспорить решение надзорного органа в суде, но Фемида оставила решение без изменений.

Омский аэропорт загрязнил воды «Птичьей гавани» опасным химикатом
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#Илья Скобин#Происшествия#Хоккей#Авангард#Экология#Омск#Выбросы#Отравление#Итоги недели#Ги Буше#Сказка
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