Спортивный триллер, голодные гости и опасные химикаты. Главные темы уходящей недели

Неизвестно, были ли у дирекции базы отдыха «планы» на второе учреждение общепита на территории — кафе «Сказка-пицца», но там тоже не успели покормить отдыхающих: в тот же день заведение было закрыто на 60 суток из-за выявления целой серии нарушений — в том числе из-за наличия на кухне нерегламентированного работника, нарушений в документации (а точнее — ее отсутствия) и маркировки, а также несоблюдение техпроцессов.