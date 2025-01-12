Родственники омички МотоТани рассказали новые подробности дела о ее гибели в Турции

Posted 12 января, 06:58
Published 12 января, 06:58
Modified 12 января, 07:09
Updated 12 января, 07:09
Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге Татьяны Озолиной — после трагических событий в июле 2024 года, ее ближайшие родственники продолжают его вести, информируя сообщество о положении дел.
В минувшую субботу, 11 января, в нем появилось новое видео, записанное бывшим гражданским мужем Татьяны Озолиной: как рассказал Станислав Федоренко, несмотря на серьезную задержку, семье погибшей удалось получить рапорт медицинской экспертизы, где указаны причины смерти девушки.
Согласно выводам экспертов, МотоТаня не является виновницей смертельного ДТП: ответственность за произошедшее лежит на турецком мотоблогере Онуре Орбуте — ранее сообщалось, что он отрицал свою вину и предпринимал попытки уничтожить улики — записи с камер, который были при мотоциклистах. Сейчас турецкий мотоциклист находится под запретом выезда и обязан отмечаться в полиции по месту жительства.
Напомним, церемония прощания с популярной мотоблогершей состоялась 28 июля 2024 года в московском Большом Троекуровском зале: после нее прах девушки доставили в Омскую область и захоронили на малой родине Татьяны Озолиной — в Таре.