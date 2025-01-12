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Posted 12 января, 06:58

Published 12 января, 06:58

Modified 12 января, 07:09

Updated 12 января, 07:09

Оглашена дата судебных слушаний по делу погибшей в Турции популярной мотоблогерши из Омска

Родственники омички МотоТани рассказали новые подробности дела о ее гибели в Турции

12 января 2025, 06:58
Фото: gorod55.ru. Оглашена дата судебных слушаний по делу погибшей в Турции популярной мотоблогерши из Омска

Родственники рассказали новые подробности дела гибели омички МотоТани в Турции

Дело по факту гибели в Турции российской мотоблогерши Татьяны Озолиной (МотоТаня), как накануне сообщили ее близкие, передано в суд. Слушание по нему состоится 16 апреля.

Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге Татьяны Озолиной — после трагических событий в июле 2024 года, ее ближайшие родственники продолжают его вести, информируя сообщество о положении дел.

В минувшую субботу, 11 января, в нем появилось новое видео, записанное бывшим гражданским мужем Татьяны Озолиной: как рассказал Станислав Федоренко, несмотря на серьезную задержку, семье погибшей удалось получить рапорт медицинской экспертизы, где указаны причины смерти девушки.

Согласно выводам экспертов, МотоТаня не является виновницей смертельного ДТП: ответственность за произошедшее лежит на турецком мотоблогере Онуре Орбуте — ранее сообщалось, что он отрицал свою вину и предпринимал попытки уничтожить улики — записи с камер, который были при мотоциклистах. Сейчас турецкий мотоциклист находится под запретом выезда и обязан отмечаться в полиции по месту жительства.

Напомним, церемония прощания с популярной мотоблогершей состоялась 28 июля 2024 года в московском Большом Троекуровском зале: после нее прах девушки доставили в Омскую область и захоронили на малой родине Татьяны Озолиной — в Таре.

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#Илья Скобин#Общество#ДТП#Омск#Суд#Турция#Новости#Экспертиза#Гибель#Мотоблогер#Татьяна Озолина#МотоТаня
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