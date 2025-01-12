Родственники омички МотоТани рассказали новые подробности дела о ее гибели в Турции

Согласно выводам экспертов, МотоТаня не является виновницей смертельного ДТП: ответственность за произошедшее лежит на турецком мотоблогере Онуре Орбуте — ранее сообщалось, что он отрицал свою вину и предпринимал попытки уничтожить улики — записи с камер, который были при мотоциклистах. Сейчас турецкий мотоциклист находится под запретом выезда и обязан отмечаться в полиции по месту жительства.