gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 12:26

Published 12 января, 12:26

Modified 12 января, 12:28

Updated 12 января, 12:28

Преподаватели ОмГУ подтвердили информацию о резком сокращении зарплаты

Преподаватели ОмГУ подтвердили информацию о резком сокращении зарплаты

12 января 2025, 12:26
Фото: 1MI.
Несмотря на то, что ранее в госуниверситет опровергли подобную информацию, в редакцию Города55 продолжают поступать жалобы.

С конца декабря в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается очередной скандал. Сотрудники вуза сообщили Городу55, что прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного. При этом, как рассказали омичи, людей заранее даже не оповестили, что сократят зарплату, поэтому для всех это стало большим потрясением.

В ответ на официальный запрос Города55 в ОмГУ опровергли информацию, которую сообщили наши источники, знакомые с ситуацией. В госуниверситете сообщили, что 26 декабря сотрудникам вуза выплатили зарплату в полном объеме.

Однако после этого в нашу редакцию обратилась еще одна омичка, которая работает в ОмГУ. Она сообщила, что стимулирующие надбавки выплатили только руководству университета и факультетов.

«Остальным сотрудникам были выплачены какие-то символические суммы: например, мне около 5000 (раньше эта сумма была около 30000, что составляет примерно половину зарплаты). Администрация университета даже не предупредила работников о возможном снижении зарплаты. Да и до сих пор никаких комментариев не выдала», — сообщила преподаватель вуза Елена Никитина.

Согласно статье 129 ТК РФ к стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего характера (устанавливаются работнику за более высокую квалификацию, значительный опыт работы); премии; иные поощрительные выплаты. К стимулирующим выплатам относиться:

  • доплаты и надбавки стимулирующего характера (за выслугу лет, за учёную степень и т. п.);
  • премии (за выполнение конкретной работы, по итогам отчётного периода и т. п.);
  • иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

Напомним, в прошлом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Зарплата#Скандал#Достоевский#ОмГУ#Стимулирующие выплаты#Преподаватели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика