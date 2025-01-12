Преподаватели ОмГУ подтвердили информацию о резком сокращении зарплаты

С конца декабря в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается очередной скандал. Сотрудники вуза сообщили Городу55, что прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного. При этом, как рассказали омичи, людей заранее даже не оповестили, что сократят зарплату, поэтому для всех это стало большим потрясением.