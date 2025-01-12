Преподаватели ОмГУ подтвердили информацию о резком сокращении зарплаты

Posted 12 января, 12:26
Published 12 января, 12:26
Modified 12 января, 12:28
Updated 12 января, 12:28
С конца декабря в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается очередной скандал. Сотрудники вуза сообщили Городу55, что прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше заработанного. При этом, как рассказали омичи, людей заранее даже не оповестили, что сократят зарплату, поэтому для всех это стало большим потрясением.
В ответ на официальный запрос Города55 в ОмГУ опровергли информацию, которую сообщили наши источники, знакомые с ситуацией. В госуниверситете сообщили, что 26 декабря сотрудникам вуза выплатили зарплату в полном объеме.
Однако после этого в нашу редакцию обратилась еще одна омичка, которая работает в ОмГУ. Она сообщила, что стимулирующие надбавки выплатили только руководству университета и факультетов.
«Остальным сотрудникам были выплачены какие-то символические суммы: например, мне около 5000 (раньше эта сумма была около 30000, что составляет примерно половину зарплаты). Администрация университета даже не предупредила работников о возможном снижении зарплаты. Да и до сих пор никаких комментариев не выдала», — сообщила преподаватель вуза Елена Никитина.
Согласно статье 129 ТК РФ к стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего характера (устанавливаются работнику за более высокую квалификацию, значительный опыт работы); премии; иные поощрительные выплаты. К стимулирующим выплатам относиться:
Напомним, в прошлом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.