Появились новые подробности в деле о жестоком избиении омского подростка

Городу55 стали известны новые подробности в деле об избиении подростка в Омске. Инцидент произошел в конце августа прошлого года. 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им удалось не сразу. Тогда семья привлекла внимание общественности.