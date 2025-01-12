Появились новые подробности в деле о жестоком избиении омского подростка

Posted 12 января, 10:02
Published 12 января, 10:02
Modified 12 января, 10:45
Updated 12 января, 10:45
Городу55 стали известны новые подробности в деле об избиении подростка в Омске. Инцидент произошел в конце августа прошлого года. 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. После случившегося семья потерпевшего мальчика обратилась в полицию, но добиться правосудия им удалось не сразу. Тогда семья привлекла внимание общественности.
После публикации в СМИ о произошедшем конфликте между омичами правоохранители возбудили одно уголовное дело по ст. 115 УК РФ. Однако, как рассказал Городу55 член ассоциации юристов России, начальник юридического отдела ОРООИ «Сила единства» Алексей Баев, сотрудники полиции не планируют направлять уголовное дело в суд.
«Потерпевшие самостоятельно установили дополнительных свидетелей, предоставили сотрудника полиции подробную информацию с фотографиями и видео, подтверждающими его слова. Однако в ОП №11 сначала в канцелярии отказались принимать ходатайства от защитника по уже возбужденному уголовному делу, а позже вообще выяснилось, что материал проверки по ст. 119 УК РФ где-то потерялся, и решение о возбуждении уголовного дела по нему еще не принято», — рассказал Баев.
По словам эксперта, правоохранители нарушили сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом РФ. Он считает, что дело может сдвинуться с мертвой точки после вмешательства прокуратуры Центрального округа города.
Напомним, что по рекомендации общественника семье оказала консультативную помощь психолог Ирина Чернышева. Ранее она рассказывала, чем такая ситуация может навредить психике несовершеннолетнего ребенка и как после нападения справиться с психологической травмой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.