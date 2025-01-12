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Posted 12 января, 09:41

Published 12 января, 09:41

Modified 12 января, 09:56

Updated 12 января, 09:56

По Омской области ударят лютые морозы до -40 градусов

По Омской области ударят лютые морозы до -40 градусов

12 января 2025, 09:41
Фото: 1MI.
Аномальная погода ждет жителей региона в конце января.

По прогнозам синоптиков, в январе 2025 года морозы до -40 градусов могут прийти в некоторые регионы России. Не станет исключением и Омская область.

Так, по данным сервиса Ventusky, в наш регион придет похолодание уже в ночь на 21 января. Температура воздуха опустится до -33 градусов, а днем ожидается в пределах -23 градусов. Еще сильнее столбик термометра опустится в ночь на 23 января — до -38… -40 градусов, днем будет около -25 градусов.

Погода после 20 января
Погода после 20 января. Фото: Ventusky

По предварительным данным синоптиков, с 24 января ненадолго потеплеет, однако уже через два дня температура воздуха снова достигнет очень низких отметок.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Синоптики#Морозы#Температура воздуха
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