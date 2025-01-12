По Омской области ударят лютые морозы до -40 градусов

Так, по данным сервиса Ventusky, в наш регион придет похолодание уже в ночь на 21 января. Температура воздуха опустится до -33 градусов, а днем ожидается в пределах -23 градусов. Еще сильнее столбик термометра опустится в ночь на 23 января — до -38… -40 градусов, днем будет около -25 градусов.