По Омской области ударят лютые морозы до -40 градусов

Posted 12 января, 09:41
Published 12 января, 09:41
Modified 12 января, 09:56
Updated 12 января, 09:56
По прогнозам синоптиков, в январе 2025 года морозы до -40 градусов могут прийти в некоторые регионы России. Не станет исключением и Омская область.
Так, по данным сервиса Ventusky, в наш регион придет похолодание уже в ночь на 21 января. Температура воздуха опустится до -33 градусов, а днем ожидается в пределах -23 градусов. Еще сильнее столбик термометра опустится в ночь на 23 января — до -38… -40 градусов, днем будет около -25 градусов.
По предварительным данным синоптиков, с 24 января ненадолго потеплеет, однако уже через два дня температура воздуха снова достигнет очень низких отметок.