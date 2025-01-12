Омские власти хотят получить кредит для интеграции трамвая и недостроенного метро

Напомним, ранее Город55 сообщал о выставлении на торги незавершенного инженерного корпуса городского метрополитена — продажа «недостроя» вошла в план по сокращению подобных объектов на территории региона, и, кроме того, строительство «пункта управления метро» ныне нецелесообразно, однако все еще может послужить на благо Омска — привлечение инвестиций позволит улучшить облик центра города.