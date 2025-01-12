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Posted 12 января, 06:04

Published 12 января, 06:04

Modified 12 января, 06:22

Updated 12 января, 06:22

Андрей Хафизов, глава регионального минтранса, сообщил о возможном выделении субсидий на создание в Омске метротрама

Омские власти хотят получить кредит для интеграции трамвая и недостроенного метро

12 января 2025, 06:04
Фото: gorod55.ru. Андрей Хафизов, глава регионального минтранса, сообщил о возможном выделении субсидий на создание в Омске метротрама

Омская область хочет получить федеральный кредит на строительство метротрама

Вопрос интеграции уже имеющихся помещений недостроенного метрополитена с трамвайной сетью находится на стадии проработки: по словам главы регионального минтранса, уже ведутся обсуждения о предоставлении кредита на эти цели.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области корреспондентам портала «БК55», уже сейчас существует концепция развития городской транспортной системы, разработанная местными властями и «Единым институтом пространственного планирования РФ», в которой уделено внимание и вопросам интеграции метрополитена и трамвайной сети.

По словам Андрея Хафизова, сейчас омские и федеральные власти обсуждают выделение региону инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию концепта метротрама. Отметим что ранее вице-губернатор Динар Курманов сообщал о подготовке документов, необходимых для аукциона на интеграцию существующих линий — предварительная стоимость этой сделки оценивалась в 200 млн рублей.

Тогда же вице-губернатор подчеркивал, что вероятность получения средств достаточно велика, однако решение о строительстве метрополитена относится к вопросам федерального ведения, а значит и решение остается за правительством РФ.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выставлении на торги незавершенного инженерного корпуса городского метрополитена — продажа «недостроя» вошла в план по сокращению подобных объектов на территории региона, и, кроме того, строительство «пункта управления метро» ныне нецелесообразно, однако все еще может послужить на благо Омска — привлечение инвестиций позволит улучшить облик центра города.

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#Илья Скобин#Транспорт#Метро#Омск#Кредит#Инфраструктура#Трамвай#Новости#Интеграция#Министерство транспорта#Андрей Хафизов
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