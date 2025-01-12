Омские власти хотят получить кредит для интеграции трамвая и недостроенного метро

Posted 12 января, 06:04
Published 12 января, 06:04
Modified 12 января, 06:22
Updated 12 января, 06:22
Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области корреспондентам портала «БК55», уже сейчас существует концепция развития городской транспортной системы, разработанная местными властями и «Единым институтом пространственного планирования РФ», в которой уделено внимание и вопросам интеграции метрополитена и трамвайной сети.
По словам Андрея Хафизова, сейчас омские и федеральные власти обсуждают выделение региону инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию концепта метротрама. Отметим что ранее вице-губернатор Динар Курманов сообщал о подготовке документов, необходимых для аукциона на интеграцию существующих линий — предварительная стоимость этой сделки оценивалась в 200 млн рублей.
Тогда же вице-губернатор подчеркивал, что вероятность получения средств достаточно велика, однако решение о строительстве метрополитена относится к вопросам федерального ведения, а значит и решение остается за правительством РФ.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выставлении на торги незавершенного инженерного корпуса городского метрополитена — продажа «недостроя» вошла в план по сокращению подобных объектов на территории региона, и, кроме того, строительство «пункта управления метро» ныне нецелесообразно, однако все еще может послужить на благо Омска — привлечение инвестиций позволит улучшить облик центра города.