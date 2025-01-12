Для интровертов. В Омской области появился в продаже дом посреди лесничества

Соответствующее объявление появилось на одной популярной интернет-площадке несколько дней назад, 9 января. Согласно заявленной информации, одноэтажный дом из бруса расположен на земельном участке в 12 соток в селе Усть-Заостровка. Однако, по данным онлайн-карты, применяемой в сервисе объявлений, дом располагается на территории одноименного лесничества.