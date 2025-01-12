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Posted 12 января, 13:17

Published 12 января, 13:17

Modified 12 января, 13:19

Updated 12 января, 13:19

В Омской области выставили на продажу дом посреди лесничества за 13 млн рублей

Для интровертов. В Омской области появился в продаже дом посреди лесничества

12 января 2025, 13:17
Фото: gorod55.ru. В Омской области выставили на продажу дом посреди лесничества за 13 млн рублей

В Омской области выставили на продажу дом в самом сердце лесничества

Собственник оценил усадьбу в 13 млн рублей: за эти деньги новый владелец приобретет не только уютный дом, но и небольшое количество соседей — в поселке, где расположена недвижимость, насчитывается всего 12 домов.

Соответствующее объявление появилось на одной популярной интернет-площадке несколько дней назад, 9 января. Согласно заявленной информации, одноэтажный дом из бруса расположен на земельном участке в 12 соток в селе Усть-Заостровка. Однако, по данным онлайн-карты, применяемой в сервисе объявлений, дом располагается на территории одноименного лесничества.

Среди других преимуществ «лота» продавец указывает наличие всего необходимого технического обеспечения: газового котла, подведенного электричества и централизованного водоснабжения с обустроенным септиком, а также доступность подъездных путей — усадьба расположена по пути к популярной базе отдыха и дорога к ней регулярно очищается.

Скриншоты объявления
Скриншоты объявления
Скриншоты объявления. Фото: Площадка интернет-объявлений Avito

Что касается внутренней планировки помещений, то здесь будущему владельцу предлагается порядка 70 кв.м жилой площади, разделенной на 4 комнаты. Отделка стен также выполнена из дерева.

Кроме того, отдельное внимание в объявлении было уделено и преимуществам земельного участка: наличие обустроенной беседки и мангальной зоны, бани, а также элементов ландшафтного дизайна.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выставлении на продажу сразу нескольких пивоварен: стоимость практически готового бизнеса начинается от 9 млн рублей. Однако это не единственные необычные предложения от омичей — накануне в продаже появился самолет, выпущенный в 1972 году.

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#Илья Скобин#Недвижимость#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Усть-Заостровка#Дом в лесу#Усадьба
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