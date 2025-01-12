Для интровертов. В Омской области появился в продаже дом посреди лесничества

Posted 12 января, 13:17
Published 12 января, 13:17
Modified 12 января, 13:19
Updated 12 января, 13:19
Соответствующее объявление появилось на одной популярной интернет-площадке несколько дней назад, 9 января. Согласно заявленной информации, одноэтажный дом из бруса расположен на земельном участке в 12 соток в селе Усть-Заостровка. Однако, по данным онлайн-карты, применяемой в сервисе объявлений, дом располагается на территории одноименного лесничества.
Среди других преимуществ «лота» продавец указывает наличие всего необходимого технического обеспечения: газового котла, подведенного электричества и централизованного водоснабжения с обустроенным септиком, а также доступность подъездных путей — усадьба расположена по пути к популярной базе отдыха и дорога к ней регулярно очищается.
Что касается внутренней планировки помещений, то здесь будущему владельцу предлагается порядка 70 кв.м жилой площади, разделенной на 4 комнаты. Отделка стен также выполнена из дерева.
Кроме того, отдельное внимание в объявлении было уделено и преимуществам земельного участка: наличие обустроенной беседки и мангальной зоны, бани, а также элементов ландшафтного дизайна.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выставлении на продажу сразу нескольких пивоварен: стоимость практически готового бизнеса начинается от 9 млн рублей. Однако это не единственные необычные предложения от омичей — накануне в продаже появился самолет, выпущенный в 1972 году.