Большие планы, урезанные зарплаты и камбэк «на излете». Омск в воскресенье

Скандал, настигший ОмГУ им. Достоевского в конце декабря, по-прежнему «тлеет»: сегодня стало известно о новых жалобах сотрудников университета, лишенных стимулирующих надбавок прямо перед Новым годом — работники учреждения получили практически вдвое меньше заработанных сумм. Ранее Город55 уже обращался с официальным запросом к представителям вуза, но там информацию о недоплатах опровергли: все транзакции были проведены 26 декабря в полном объеме. Вот только сообщения о «символических суммах» все еще поступают: