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Posted 12 января, 14:17

Published 12 января, 14:17

Modified 12 января, 14:19

Updated 12 января, 14:19

Большие планы, урезанные зарплаты и камбэк «на излете». Омск в воскресенье

Большие планы, урезанные зарплаты и камбэк «на излете». Омск в воскресенье

12 января 2025, 14:17
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Все новые жалобы на урезанные зарплаты.

Скандал, настигший ОмГУ им. Достоевского в конце декабря, по-прежнему «тлеет»: сегодня стало известно о новых жалобах сотрудников университета, лишенных стимулирующих надбавок прямо перед Новым годом — работники учреждения получили практически вдвое меньше заработанных сумм. Ранее Город55 уже обращался с официальным запросом к представителям вуза, но там информацию о недоплатах опровергли: все транзакции были проведены 26 декабря в полном объеме. Вот только сообщения о «символических суммах» все еще поступают:

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Новость №2. Большие планы на туризм.

О них сегодня рассказал Иван Колесник — заместитель председателя правительства Омской области. В частности, у туристов, да и у омичей, вскоре может появиться новая точка интереса — база отдыха, на чей площади в 70 гектаров уместится взлетно-посадочная полоса, пляж, термальные источники, инфраструктура для вейксерфинга — и много других активностей, рассчитанных на активный, а главное — экстремальный отдых.

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Новость №3. Победное начало домашней серии.

«Гостями» омского «Авангарда» сегодня стали игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» — и «ястребы» устроили им по-настоящему теплый прием. Прежде всего — гостей «уважили», пропустив две шайбы в первом периоде. Но позже уже пришлось напомнить, кому именно принадлежит лед — устроив прессинг ворот соперника и забив первую шайбу матча. Однако наверстывать упущенное пришлось уже в третьем периоде, принесшем омичам победу в этой встрече.

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#Илья Скобин#Хоккей#Туризм#Авангард#Омск#Зарплаты#Новости#ОмГУ#Итоги дня#База отдыха#Салават Юлаев#Экстремальный отдых
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