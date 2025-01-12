Большие планы, урезанные зарплаты и камбэк «на излете». Омск в воскресенье

Posted 12 января, 14:17
Published 12 января, 14:17
Modified 12 января, 14:19
Updated 12 января, 14:19
Скандал, настигший ОмГУ им. Достоевского в конце декабря, по-прежнему «тлеет»: сегодня стало известно о новых жалобах сотрудников университета, лишенных стимулирующих надбавок прямо перед Новым годом — работники учреждения получили практически вдвое меньше заработанных сумм. Ранее Город55 уже обращался с официальным запросом к представителям вуза, но там информацию о недоплатах опровергли: все транзакции были проведены 26 декабря в полном объеме. Вот только сообщения о «символических суммах» все еще поступают:
О них сегодня рассказал Иван Колесник — заместитель председателя правительства Омской области. В частности, у туристов, да и у омичей, вскоре может появиться новая точка интереса — база отдыха, на чей площади в 70 гектаров уместится взлетно-посадочная полоса, пляж, термальные источники, инфраструктура для вейксерфинга — и много других активностей, рассчитанных на активный, а главное — экстремальный отдых.
«Гостями» омского «Авангарда» сегодня стали игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» — и «ястребы» устроили им по-настоящему теплый прием. Прежде всего — гостей «уважили», пропустив две шайбы в первом периоде. Но позже уже пришлось напомнить, кому именно принадлежит лед — устроив прессинг ворот соперника и забив первую шайбу матча. Однако наверстывать упущенное пришлось уже в третьем периоде, принесшем омичам победу в этой встрече.